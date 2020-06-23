Осторожно! В Балтийском море у берегов Эстонии обнаружили сине-зеленые водоросли

По оценке чиновников, в настоящее время они подвергают опасности в первую очередь побережье и острова в Западной Эстонии.

Купаться в воде с сине-зелеными водорослями (цианобактериями) не стоит страдающим аллергией, маленьким детям и пожилым людям. При купании следует избегать попадания воды в рот, а после купания следует принять душ и сменить плавки или купальник.

Человек может отравиться токсинами сине-зеленых водорослей главным образом при глотании содержащей их воды. Симптомы отравления могут напоминать грипп, возможны покраснение глаз и кожи, плохое самочувствие, понос, высокая температура, насморк, кашель, мышечные боли, жжение и трещины в губах и потеря равновесия.

Заподозрив отравление, нужно обратиться к семейному врачу или позвонить по круглосуточному справочному телефону центра информации об отравлениях Департамента здоровья 16 662.