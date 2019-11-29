Осторожно! Сегодня ночью вновь может появиться черный лед на дорогах и тротуарах

”Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, старейшины районов города и предприятия, оказывающие городу услуги по уборке улиц, уже готовы оперативно реагировать на ситуацию. Город отвечает за уборку дорог и примерно 20% тротуаров, но поддержание порядка на 80% тротуаров столицы находится в зоне ответственности квартирных товариществ или частных собственников”, — отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

Таллиннский департамент муниципальной полиции будет контролировать процесс борьбы с гололедом, и ждет от горожан сообщений на номер 14410 о тех местах, которые требуют дополнительного внимания коммунальных служб.