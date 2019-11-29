Осторожно! Сегодня ночью вновь может появиться черный лед на дорогах и тротуарах

Сегодня ночью в Таллинне синоптики обещают похолодание, которое на фоне идущего сейчас дождя снова может стать причиной наледи на дорогах и тротуарах столицы. Договорные партнеры города, в чьи задачи входит борьба с гололедом, к заморозкам готовы. Город призывает частных собственников и квартирные товарищества обработать прилежащие к их недвижимости тротуары гранитной крошкой.
”Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, старейшины районов города и предприятия, оказывающие городу услуги по уборке улиц, уже готовы оперативно реагировать на ситуацию. Город отвечает за уборку дорог и примерно 20% тротуаров, но поддержание порядка на 80% тротуаров столицы находится в зоне ответственности квартирных товариществ или частных собственников”, — отметил вице-мэр ТаллиннаКалле Кландорф.
В эту среду районные управы города еще раз призвали владельцев недвижимости и представителей квартирных товариществ обращаться за бесплатной гранитной крошкой, и многие квартирные товарищества воспользовались предоставленной возможностью. В соответствии с таллиннскими правилами, владельцы недвижимости и строений обязаны следить за порядком на прилегающих территориях. Зона, которую они обязаны убирать — это тротуар, расположенный между дорогой, прилегающей к недвижимости, и дорогой, по которой ездят машины. Для борьбы с гололедом в этом случае следует использовать крошку диаметром 2-6 мм. Использование хлоридов или золы запрещено.
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