Осторожно! Распространяется поддельное письмо с вирусом якобы от лица Департамента здоровья

Вчера вечером подразделению рассмотрения киберинцидентов Департамента государственной инфосистемы (CERT-EE) сообщили, что людям рассылаются поддельные письма, копирующие официальную информацию Департамента здоровья, в которых содержится ссылка на вредоносную программу.
В почтовые ящики людей поступили электронные письма с содержащим ошибки заголовком „Tervis hoiuministeeriumi poolt heaks kiidetud teade COVID-19 viiruse levikus” (Одобренное Министерством здравоохранения сообщение о распространении вируса COVID-19). Не открывайте содержащиеся в письме ссылки и удалите письмо.
В конце письма есть ссылка на файл „Eeskiri.7z”, которую нельзя нажимать. При нажатии на ссылку в компьютер загружается файл, содержащий вредоносное ПО, то есть компьютер заражается.
”Если пользователь компьютера все-таки нажал на ссылку, скачал расположенный по ссылке файл и открыл его, то очень велика вероятность, что его компьютер будет заражен вредоносным ПО, которое пока еще не обнаруживается антивирусами”, — сказал руководитель Cert-EE Тыну Таммер. По его словам, при нажатии на ссылку открывается, казалось бы, стандартный плакат о профилактике, однако этот плакат содержит в себе вирус.
”Если человек получил это письмо, открыл ссылку и увидел этот плакат, то его компьютер заражается вредоносным ПО. В этом случае компьютер нельзя использовать до тех пор, пока он не будет очищен и пока не будет уверенности, что вредоносная программа удалена с компьютера. Обязательно следует поменять свои пароли, сохраненные в браузере (Chrome, Edge, Firefox и т. д.). Если вы сохранили в своем браузере данные банковской карты, то сообщите об этом в банк, поскольку злоумышленники могут использовать вашу банковскую карту. При необходимости закажите новую карту”, — сказал Таммер.
По его словам, при открытии электронных писем всегда стоит внимательно смотреть, кто именно отправил письмо. ”Обычно поддельные письма присылаются с адреса электронной почты, копирующего известное предприятие или организацию, но на самом деле этот адрес никак с ним не связан. Убедитесь, что имя отправителя совпадает с именем в заголовке письма. Даже небольшие несоответствия должны вас насторожить”, — сказал Таммер. Адрес отправителя упомянутого поддельного письма был euroapteek(at)protonmail.com, то есть злоумышленники пытались имитировать известную в Эстонии аптеку.
Он также добавил, что CERT-EE сообщил о вредоносном ПО производителям антивирусов. ”Однако у производителей антивирусов уйдет время на то, чтобы точно определить характер поведения вируса, и добавить соответствующую защиту от него в свои продукты. Сейчас пользователи должны сами проявлять осмотрительность”, — сказал Таммер.
”Люди должны всегда следить за тем, на какие ссылки они нажимают, поскольку злоумышленники становятся всё более изобретательны и с каждым разом всё лучшее прячут вредоносные программы. Несмотря на наличие орфографических ошибок в письме, само письмо в целом имеет довольно хорошее качество, и плакат в загруженном файле выглядит вполне благонадежно. Поэтому никогда нельзя терять бдительность. Если получатель письма не видит ссылку, на которую его перенаправляют, то я рекомендую никогда не нажимать на такую ссылку”, — подытожил Таммер.
Если вы нажали на ссылку, загрузили содержащий вредоносное ПО файл, открыли его и увидели плакат, то, пожалуйста, отправьте информацию по адресу cert@cert.ee. Об основах кибербезопасности можно прочитать в блоге Департамента государственной инфосистемы по адресу https://blog.ria.ee/kuberturvalisuse-abc/.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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