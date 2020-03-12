Осторожно! Распространяется поддельное письмо с вирусом якобы от лица Департамента здоровья

В почтовые ящики людей поступили электронные письма с содержащим ошибки заголовком „Tervis hoiuministeeriumi poolt heaks kiidetud teade COVID-19 viiruse levikus” (Одобренное Министерством здравоохранения сообщение о распространении вируса COVID-19). Не открывайте содержащиеся в письме ссылки и удалите письмо.

В конце письма есть ссылка на файл „Eeskiri.7z”, которую нельзя нажимать. При нажатии на ссылку в компьютер загружается файл, содержащий вредоносное ПО, то есть компьютер заражается.

”Если пользователь компьютера все-таки нажал на ссылку, скачал расположенный по ссылке файл и открыл его, то очень велика вероятность, что его компьютер будет заражен вредоносным ПО, которое пока еще не обнаруживается антивирусами”, — сказал руководитель Cert-EE Тыну Таммер. По его словам, при нажатии на ссылку открывается, казалось бы, стандартный плакат о профилактике, однако этот плакат содержит в себе вирус.

”Если человек получил это письмо, открыл ссылку и увидел этот плакат, то его компьютер заражается вредоносным ПО. В этом случае компьютер нельзя использовать до тех пор, пока он не будет очищен и пока не будет уверенности, что вредоносная программа удалена с компьютера. Обязательно следует поменять свои пароли, сохраненные в браузере (Chrome, Edge, Firefox и т. д.). Если вы сохранили в своем браузере данные банковской карты, то сообщите об этом в банк, поскольку злоумышленники могут использовать вашу банковскую карту. При необходимости закажите новую карту”, — сказал Таммер.