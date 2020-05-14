Осторожно! Пять самых опасных мест в Таллинне, где летом происходит больше всего аварий

В мае, июне, июле и августе происходит намного больше аварий, чем в другие месяцы года, пишет Accelerista.com.

Палдиское шоссе между Мустамяэ теэ и Эхитаяте теэ

• Столкновения с транспортным средством сбоку 12x

• Столкновения с пешеходом 4x

Аварии в этом месте происходят, как правило, при повороте с второстепенной дороги и в результате игнорирования запрещающего сигнала светофора.

Участок между Таммсааре теэ, Тонди и Лаки

• Столкновения сзади 11 x

• Столкновения сбоку 5x

• Столкновения с пешеходом 3x

Основные причины аварий в этом месте: невнимательность водителей, неправильный выезд с второстепенной дороги и игнорирование запрещающего сигнала светофора.

Бульвар Сыпрузе

• Столкновения с пешеходом 11x

• Столкновения сбоку 8x

• Столкновения сзади 4x

Основные причины аварий: невнимательность водителей, неправильный выезд с второстепенной дороги и игнорирование запрещающего сигнала светофора.

Окрестности Ыйсмяэ теэ, 9, 101 и 155a

• Столкновения с пешеходом 5x

• Столкновения сбоку 5x

Основные причины аварий: сторонние занятия за рулем и неправильный выезд с второстепенной дороги, а также невнимательность самих пешеходов.

Пярнуское шоссе между площадью Туру и улицей Хийк и перекресток Мяннику теэ

• Столкновения сзади 3x

• Столкновения сбоку 5x

• Столкновения с пешеходом 3x

• Выезд с дороги 2x

Основные причины аварий: сторонние занятия за рулем, неправильный выезд с второстепенной дороги, игнорирование запрещающего сигнала светофора.

Центр напоминает, что хорошая погода и светлые ночи никого не делают более хорошим водителем, чем он есть. Напротив — людей на улицах и дорогах больше, поэтому необходимо быть более внимательными.

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