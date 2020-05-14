Осторожно! Пять самых опасных мест в Таллинне, где летом происходит больше всего аварий(3)
Центр надзора за дорожным движением проанализировал статистику аварий за последние пять лет и выявил пять самых опасных мест в Таллинне.
Центр надзора за дорожным движением проанализировал статистику аварий за последние пять лет и выявил пять самых опасных мест в Таллинне.
В мае, июне, июле и августе происходит намного больше аварий, чем в другие месяцы года, пишет Accelerista.com.
Палдиское шоссе между Мустамяэ теэ и Эхитаяте теэ
• Столкновения с транспортным средством сбоку 12x
• Столкновения с пешеходом 4x
Аварии в этом месте происходят, как правило, при повороте с второстепенной дороги и в результате игнорирования запрещающего сигнала светофора.
Участок между Таммсааре теэ, Тонди и Лаки
• Столкновения сзади 11 x
• Столкновения сбоку 5x
• Столкновения с пешеходом 3x
Основные причины аварий в этом месте: невнимательность водителей, неправильный выезд с второстепенной дороги и игнорирование запрещающего сигнала светофора.
Бульвар Сыпрузе
• Столкновения с пешеходом 11x
• Столкновения сбоку 8x
• Столкновения сзади 4x
Основные причины аварий: невнимательность водителей, неправильный выезд с второстепенной дороги и игнорирование запрещающего сигнала светофора.
Окрестности Ыйсмяэ теэ, 9, 101 и 155a
• Столкновения с пешеходом 5x
• Столкновения сбоку 5x
Основные причины аварий: сторонние занятия за рулем и неправильный выезд с второстепенной дороги, а также невнимательность самих пешеходов.
Пярнуское шоссе между площадью Туру и улицей Хийк и перекресток Мяннику теэ
• Столкновения сзади 3x
• Столкновения сбоку 5x
• Столкновения с пешеходом 3x
• Выезд с дороги 2x
Основные причины аварий: сторонние занятия за рулем, неправильный выезд с второстепенной дороги, игнорирование запрещающего сигнала светофора.
Центр напоминает, что хорошая погода и светлые ночи никого не делают более хорошим водителем, чем он есть. Напротив — людей на улицах и дорогах больше, поэтому необходимо быть более внимательными.
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