Осторожно! Пляж Пирита захватили сине-зеленые водоросли

Водоросли в Пирита, по всей вероятности, принес западный ветер из заливов в районе Палдиски и Лохусалу, а их размножению способствовала теплая погода в последние дни.

На присутствие цианобактерий указывает желтовато-зеленый цвет воды, плотная зеленая масса водорослей с затхлым запахом у берега, а также маленький размер меняющих цвет воды водорослей.

"Если вы заметите, что вода стала явно желто-зеленой и вся кромка берега покрыта густой зеленой массой, которая имеет затхлый запах, то дело может быть в сине-зеленых водорослях", — поясняет Департамент здоровья.

Человек может получить от содержащихся в сине-зеленых водорослях токсинов отравление, как правило, находясь в воде. При глотании такой воды у взрослого человека редко бывает серьезное отравление, опасности подвержены прежде всего дети, пожилые люди и домашние животные. Собакам для отравления достаточно полизать свою шерсть после купания в воде, содержащей сине-зеленые водоросли.

Симптомы отравления токсинами сине-зеленых водорослей похожи на те, что бывают при обычном гриппе, может появиться покраснение кожи и глаз, диарея, кашель и насморк, боли в мышцах, пощипывание и потрескивание губ.