Осторожно: некоторые участки дорог могут быть скользкими

В субботу на дорогах могут встречаться скользкие участки, предупреждает Департамент шоссейных дорог, передает rus.err.ee.

Рано утром поверхность государственных шоссе была преимущественно влажной или мокрой после обработки реагентом. Температура на дорогах во многих регионах минусовая, на отдельных участках дороги могут быть скользкими.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди или мокрый снег. Во второй половине дня облачность рассеется, температура воздуха – от 0 до +4 градусов. Температура на дорогах минусовая, сохранится вероятность гололедицы, информацию о состоянии дорог можно найти на сайте http://tarktee.ee.