Осторожно! Известная мошенница Лийз Хаавел снова обирает пенсионеров

Хотя Хаавел сейчас отбывает условный срок и находится под надзором криминального попечителя, по утверждению "Kuuuurija" она по-прежнему продолжает просить деньги у стариков. Луст поймала скандально известную женщину в многоквартирном доме в Ыйсмяэ, где она была занята уборкой у пожилого человека с плохим здоровьем. Очень быстро всплыло обстоятельство, что Хаавел по-прежнему имеет обыкновение придумывать различные истории, например, о том, как она будучи доброжелательным соседом хочет помочь оказавшимся в беде.

По прибытии съемочной группы и представителей районной управы Хааберсти Хаавел прямо с принадлежностями для уборки закрылась в ванной и несколько часов руками держала дверь запертой. Вышла она только тогда, когда прибыла полиция, после чего пыталась сбежать как в другие квартиры, так и на улицу. Наконец оказавшись на улице, Хаавел быстро убежала и пригрозила "Kuuuurija" судом. К несчастью для себя, в спешке она оставила после себя множество написанных от руки кредитных документов, в ходе изучения которых выяснился печальный факт, что Хаавел опять брала деньги в долг у разных пожилых людей.