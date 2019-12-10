Осторожно! Известная мошенница Лийз Хаавел снова обирает пенсионеров

В свежем выпуске передачи "Kuuuurija" ведущая Катрин Луст зажала в тиски много лет назад прославившуюся как обманщица пожилых людей Лийз Хаавел, поскольку согласно поступившим Луст сообщениям находящаяся в опасности целевая группа, то есть беспомощные пенсионеры, позабыла имя и лицо мошенницы, что позволяет женщине вместе со своими сообщниками продолжать злоупотреблять доверием ничего не подозревающих людей.
Хотя Хаавел сейчас отбывает условный срок и находится под надзором криминального попечителя, по утверждению "Kuuuurija" она по-прежнему продолжает просить деньги у стариков. Луст поймала скандально известную женщину в многоквартирном доме в Ыйсмяэ, где она была занята уборкой у пожилого человека с плохим здоровьем. Очень быстро всплыло обстоятельство, что Хаавел по-прежнему имеет обыкновение вести сладкие речи старикам, придумывая различные истории, например, о том, как она будучи доброжелательным соседом хочет помочь оказавшимся в беде.
По прибытии съемочной группы и представителей районной управы Хааберсти хлопочущая с принадлежностями для уборки Хаавел закрылась в ванной и несколько часов руками держала дверь закрытой. Вышла она только тогда, когда прибыла полиция, после чего пыталась сбежать как в другие квартиры, так и за дверь подъезда на улицу. Наконец в результате умелых уверток оказавшись на улице, Хаавел быстро убежала и пригрозила "Kuuuurija" судом. К несчастью, в спешке она оставила после себя кучу написанных от руки кредитных документов, в ходе изучения которых выяснился печальный факт, что Хаавел опять должна очень многим разным пожилым людям.
Связав концы с концами, команда "Kuuuurija" выяснила, что новые жертвы Хаавел находятся по всему Таллинну. Например, у живущего в том же доме 90-летнего господина женщина по частям взяла более 2000 евро и у одной живущей в центре города милой пожилой пары украла деньги, используя ИД-карты и коды в их собственном домашнем компьютере. За двери некоторых домов она пролезла при помощи вызывающей сочувствие лжи, что она страдает от голода и хочет чего-нибудь поесть.
Захватывающий вечер Катрин Луст завершило ожесточенное столкновение с сожителем Лийз Хаавел Велло Лойтом, который теперь носит фамилию Шнейдер. С горящим глазами выскочивший из машины перед домом, где сейчас живет Хаавел, мужчина наорал как на съемочную группу, так и на пожилую даму, которая была с ними, а потом, сжав руки в кулаки и используя нецензурные выражения, начал угрожать. После потока ругани снова прибыла полиция, которая увезла шокированных Луст и пожилую даму с места происшествия.
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