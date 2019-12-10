Осторожно! Известная мошенница Лийз Хаавел снова обирает пенсионеров

Хотя Хаавел сейчас отбывает условный срок и находится под надзором криминального попечителя, по утверждению "Kuuuurija" она по-прежнему продолжает просить деньги у стариков. Луст поймала скандально известную женщину в многоквартирном доме в Ыйсмяэ, где она была занята уборкой у пожилого человека с плохим здоровьем. Очень быстро всплыло обстоятельство, что Хаавел по-прежнему имеет обыкновение вести сладкие речи старикам, придумывая различные истории, например, о том, как она будучи доброжелательным соседом хочет помочь оказавшимся в беде.

По прибытии съемочной группы и представителей районной управы Хааберсти хлопочущая с принадлежностями для уборки Хаавел закрылась в ванной и несколько часов руками держала дверь закрытой. Вышла она только тогда, когда прибыла полиция, после чего пыталась сбежать как в другие квартиры, так и за дверь подъезда на улицу. Наконец в результате умелых уверток оказавшись на улице, Хаавел быстро убежала и пригрозила "Kuuuurija" судом. К несчастью, в спешке она оставила после себя кучу написанных от руки кредитных документов, в ходе изучения которых выяснился печальный факт, что Хаавел опять должна очень многим разным пожилым людям.