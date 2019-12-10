Осторожно! Известная мошенница Лийз Хаавел снова обирает пенсионеров

В свежем выпуске передачи "Kuuuurija" ведущая Катрин Луст зажала в тиски много лет назад мошенницу Лийз Хаавел, поскольку, по мнению ведущей, находящаяся в опасности целевая группа, то есть беспомощные пенсионеры, позабыла имя и лицо мошенницы. А это позволяет женщине вместе со своими сообщниками продолжать злоупотреблять доверием ничего не подозревающих людей.
Хотя Хаавел сейчас отбывает условный срок и находится под надзором криминального попечителя, по утверждению "Kuuuurija" она по-прежнему продолжает просить деньги у стариков. Луст поймала скандально известную женщину в многоквартирном доме в Ыйсмяэ, где она была занята уборкой у пожилого человека с плохим здоровьем. Очень быстро всплыло обстоятельство, что Хаавел по-прежнему имеет обыкновение придумывать различные истории, например, о том, как она будучи доброжелательным соседом хочет помочь оказавшимся в беде.
По прибытии съемочной группы и представителей районной управы Хааберсти Хаавел прямо с принадлежностями для уборки закрылась в ванной и несколько часов руками держала дверь запертой. Вышла она только тогда, когда прибыла полиция, после чего пыталась сбежать как в другие квартиры, так и на улицу. Наконец оказавшись на улице, Хаавел быстро убежала и пригрозила "Kuuuurija" судом. К несчастью для себя, в спешке она оставила после себя множество написанных от руки кредитных документов, в ходе изучения которых выяснился печальный факт, что Хаавел опять брала деньги в долг у разных пожилых людей.
Исходя из этого, команда "Kuuuurija" выяснила, что новые жертвы Хаавел находятся по всему Таллинну. Например, у живущего в том же доме 90-летнего мужчины женщина по частям взяла более 2000 евро, а у пожилой пары в центре города украла деньги, используя ИД-карты и коды на их собственном домашнем компьютере. За двери некоторых домов она проникла при помощи вызывающей сочувствие лжи. Самой распространенной была история, что она страдает от голода и хочет чего-нибудь поесть.
Захватывающий вечер Катрин Луст завершило ожесточенное столкновение с сожителем Лийз Хаавел Велло Лойтом, который теперь носит фамилию Шнейдер. Он выскочил из машины перед домом, где сейчас живет Хаавел, и накричал как на съемочную группу, так и на пожилую даму, которая была с ними, а потом, сжав кулаки и используя нецензурные выражения, начал угрожать. После потока брани снова прибыла полиция, которая увезла шокированных Луст и пожилую даму с места происшествия.
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