Осторожно! Из-за теплой зимы в эстонских лесах полно клещей

Руководитель службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Майт Алтметс говорит, что в этом году активность клещей остается на том же уровне, их просто стало больше. Их активность также зависит от средней температуры воздуха.

Опасность для человека заключается в том, является ли клещ носителем инфекции и передастся ли она человеку через укус. Лучшей мерой защиты является ношение одежды с длинными рукавами и штанами, а также вакцинация от клещевого энцефалита.К сожалению, от бореллиоза и других болезней вакцины пока нет.

По словам врача, после каждого похода на природу нужно тщательно проверить себя, близких и домашних животных на укусы клещей. Алтметс подчеркивает, что клещ может сначала присосаться к животному, а уже от него к человеку.

Кроме того, клещи опасны и для животных, так как не только причиняют им боль, но и могут занести инфекцию и болезни.