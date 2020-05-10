Осторожно! Из-за теплой зимы в эстонских лесах полно клещей
Клещи смогли пережить теплую зиму, поэтому в этом году в эстонских лесах их еще больше, чем раньше.
Клещи смогли пережить теплую зиму, поэтому в этом году в эстонских лесах их еще больше, чем раньше.
Руководитель службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Майт Алтметс говорит, что в этом году активность клещей остается на том же уровне, их просто стало больше. Их активность также зависит от средней температуры воздуха.
Опасность для человека заключается в том, является ли клещ носителем инфекции и передастся ли она человеку через укус. Лучшей мерой защиты является ношение одежды с длинными рукавами и штанами, а также вакцинация от клещевого энцефалита.К сожалению, от бореллиоза и других болезней вакцины пока нет.
По словам врача, после каждого похода на природу нужно тщательно проверить себя, близких и домашних животных на укусы клещей. Алтметс подчеркивает, что клещ может сначала присосаться к животному, а уже от него к человеку.
Кроме того, клещи опасны и для животных, так как не только причиняют им боль, но и могут занести инфекцию и болезни.
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