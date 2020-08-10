Осторожно! Из-за сине-зеленых водорослей купание на пярнуских пляжах не рекомендуется

По словам специалиста по окружающей среде и благоустройству Пярнуской горуправы Марве Вирунурм, сине-зеленые водоросли были замечены в морской воде вчера и сегодня.

"Но сегодняшняя ситуация под воздействием ветра может улучшиться за несколько часов, так что завтра, возможно, сине-зеленых водорослей уже не будет", — сказала она.

"Как только выяснится, что водоросли ушли и опасности нет, мы обязательно дадим об этом знать. А пока советуем не воздерживаться от купания в море", — добавила Вирунурм.

Поскольку ситуация меняется быстро и часто, специалисты ведут постоянное наблюдение за взморьем.

Медики рекомендуют людям при посещении пляжей следить за состоянием воды. "Если вы заметите, что вода стала явно желто-зеленой и вся кромка берега покрыта густой зеленой массой, которая имеет затхлый запах, то дело может быть в сине-зеленых водорослях", — поясняет Департамент здоровья.

Человек может получить от содержащихся в сине-зеленых водорослях токсинов отравление, как правило, находясь в воде. При глотании такой воды у взрослого человека редко бывает серьезное отравление, опасности подвержены прежде всего дети, пожилые люди и домашние животные. Собакам для отравления достаточно полизать свою шерсть после купания в воде, содержащей сине-зеленые водоросли.

Симптомы отравления токсинами сине-зеленых водорослей похожи на те, что бывают при обычном гриппе, может появиться покраснение кожи и глаз, диарея, кашель и насморк, боли в мышцах, пощипывание и потрескивание губ.