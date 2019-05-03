Осторожно! Детеныши диких животных могут стать причиной серьезных ДТП. Что делать?

Всего за первые четыре месяца этого года Seesam зарегистрировал 40 случаев ДТП, связанных с дикими животными, выплатив по страховке 81 570 евро.

На дороги могут выйти как любопытные лисята, оленята и птенцы, так и лосята и заплутавшие телята. Однако даже животное, которое весит не больше пары десятков килограммов, может причинить автомобилю серьезный ущерб, если столкнется с ним на скорости в 100 км/ч.

Нередко ремонт автомобиля после ДТП обходился в 2500 евро, а в некоторых случаях машину и вовсе приходилось списывать. При столкновении животное чаще всего отбрасывает на лобовое стекло или крышу, поэтому в подобных ДТП страдают и находящиеся в автомобиле люди.

Случаи подобных ДТП с серьезными последствиями довольно распространены на дорогах Эстонии и не зависят от опыта водителя. Однако внимательность на дороге может предотвратить ДТП. Дикие животные активнее всего на рассвете и закате. В определенных местах стоят предупредительные знаки, которые не стоит оставлять без внимания.

Если же на дорогу перед автомобилем выбежало дикое животное, то ни в коем случае не стоит резко поворачивать руль в сторону, чтобы избежать столкновения — подобный маневр может закончится в кювете. В таком случае стоит либо тормозить, либо несильно повернуть руль.

Заметив животное лучше не сигналить, а включить аварийные огни, что также предупредит и других участников движения. Если же столкновения не удалось избежать, то нужно остановить автомобиль, включить аварийные огни и ли выставить треугольник.