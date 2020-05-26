Остаться нельзя вернуться. Смогут ли российские студенты поехать домой на каникулы?

Например, ситуация с пересечением границы для российских студентов стала достаточно туманной, и чем больше постановлений в этой связи появляется, тем сложнее ответить на простой вопрос, стоит ли возвращаться домой на каникулы?

Итак, разберемся по порядку. Вводить ограничения на въезд иностранцев Россия начала еще 18 марта (распоряжение Правительства РФ от 16 марта), однако ситуация запуталась, когда 30 марта вышло еще одно распоряжение. С его текстом можно ознакомиться на сайте стопкоронавирус.рф и основной его посыл — граница закрыта совсем.

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”Временно ограничить пересечение государственной границы РФ через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, включая сухопутный участок российско-белорусской границы”. И дальше следует целый список исключений — от граждан РФ, являющихся сотрудниками МИД, до водителей грузовиков. Об обучающихся за рубежом при этом - ни слова. Значит ли это, что вас просто не впустят в страну? Или чтобы попасть домой обязательно зарегистрироваться на международные авиарейс по вывозу россиян на Родину, о существовании которых также сообщает портал?

Ответ — нет, если вы добрались до эстонско-российской границы, возвращать вас никто не будет. С эстонской стороны никаких ограничений на выезд нет, россияне препятствовать не будут также. В этом после выхода постановления уверил премьер РФ Михаил Мишустин — ”Конечно, мы не бросим наших граждан, которые сейчас по разным причинам оказались за границей. Минтранс и МИД должны обеспечить их возвращение на родину”. Разумеется, после прибытия вам придется ”отсидеть” строгий 14дневный карантин. Кстати, почитать истории тех, кто уже пересекал границу в обоих направлениях можно на telegram-канате @returnfromrussiatoestonia.

President Eesti-Vene piiril patrullimas Foto: Argo Ingver

С въездом разобрались, а сможете ли вы вернуться? И через какое время?

Согласно постановлению 30 марта — нет, и так было до 29 апреля, когда Михаил Мишустин подписал еще одно распоряжение — теперь граждане с видом на жительство, вторым гражданством или другим подтверждением права на постоянное проживание в другой стране смогут выезжать из России. Правда воспользоваться такой опцией можно будет только один раз. Эстонская сторона также будет готова вас принять. Согласно информации, предоставленной Департамент полиции и погранохраны, въехать в страну смогут: