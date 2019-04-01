01.04.2019, 20:40
Остановка Козе теэ переносится
С 3 апреля продолжатся работы по созданию автостоянки и пешеходного перехода возле Ляэнемереской гимназии, в связи с чем переносится автобусная остановка Козе теэ, сообщает Раэпресс.
С 3 апреля продолжатся работы по созданию автостоянки и пешеходного перехода возле Ляэнемереской гимназии, в связи с чем переносится автобусная остановка Козе теэ, сообщает Раэпресс.
С начала рабочего дня 3 апреля до окончания рабочего дня 24 апреля автобусы линий 29, 31 и 63 при движении с Нарвского шоссе от центра города будут останавливаться на остановке Козе теэ, перенесенной примерно на 300 метров.
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