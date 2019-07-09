"Остановите Ласнамяэ!" Тынис Лукас: я имел в виду другое. Критика меня не волнует

Тынис Лукас пояснил, что это была не речь, а вызванное эмоциями приветствие. «Организаторы на месте в эмоциональном порыве попросили меня выступить с приветствием. Это не была какая-то написанная речь», - сказал он. Хотя выступление министра получило и негативную реакцию, это Лукаса не поколебало. «Меня эта критика не беспокоит», - заверил он и добавил, что выступление встретило и одобрение.

В частности, Лукас сказал: ”Здесь, на Певческом поле, и в его окрестностях нет места больше для высотных жилых домов или других зданий. Если понадобится, мы снова споем ”Остановите Ласнамяэ!”.

Хотя эти слова использовались во времена «поющей революции» для обозначения иммиграционной волны, Лукас утверждает, что имел в виду не это. «Я имел в виду строительство новых многоквартирных домов на берегу моря. На Певческий праздник на сей раз не вместились все желающие. Для того, чтобы в дальнейшем праздник мог разрастаться, потребуется земля, где не ведутся проекты недвижимости».