09.09.2020, 13:50

Осталось две недели для подачи заявок на получение премии за содействие интеграции


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Eesti keele maja avamine
Eesti keele maja avamineFoto: Jaanus Lensment

До 23 сентября Фонду интеграции можно подавать заявки на получение премий за осуществление проектов, содействующих интеграции. Заявки могут подавать зарегистрированные в Эстонии юридические и проживающие здесь физические лица, которые в период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года осуществили проекты, направленные на популяризацию представленных в Эстонии культур или поддержку сотрудничества людей с разным родным языком.

”Премированием проектов в области интеграции мы хотим выразить признание тем людям, которые способствуют созданию диалога между представителями разных культур и общин, помогают им найти общий язык и наладить взаимное сотрудничество”, — сказала руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Кристина Пиргоп. ”Для участия в конкурсе ожидаются как те проекты, осуществление которых началось еще в прошлом году, так и те проекты, претворение в жизнь которых началось в этом году и которые завершатся в сентябре”, — добавила Кристина Пиргоп.

Премиальный фонд конкурса составляет 4000 евро. Премии присуждаются в четырех категориях, размер премии в каждой из категорий составляет 1000 евро.

Ходатайства о получении премии можно представить в следующих категориях:

  • лучший популяризатор культуры (ознакомление общественности Эстонии с культурой проживающих в Эстонии национальных меньшинств);
  • лучший создатель диалога культур (налаживание сотрудничества между людьми, чей родной язык является эстонским, и с другим родным языком);
  • лучший распространитель информации (формирование поддерживающей интеграцию позиции посредством медийных проектов);
  • самая яркая организация года (организация, внесшая выдающийся вклад в содействие интеграции).

На конкурс можно представить проекты, осуществленные с 1 октября 2019 года по 22 сентября 2020 года.

Заявки на участие в конкурсе можно представлять и в нескольких категориях, но в таком случае в разных категориях должны быть представлены проекты с разным содержанием. В конкурсе не могут участвовать те юридические или физические лица, которые в последние три года уже были удостоены премий за содействие интеграции.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить ходатайство, которое находится на домашней странице Фонда интеграции. На этой же странице можно ознакомиться и с руководством по заполнению ходатайства. Ходатайство нужно отправить в Фонд интеграции по адресу taotlus@integratsioon.ee с пометкой ”Kandideerimine — lõimumisvaldkonna 2019.-2020. aasta preemiad”. Срок подачи ходатайств — 23 сентября 2020 года.

Конкурс на соискание премий за содействие интеграции Фонд интеграции объявил 30 апреля.

Имена лауреатов премий будут опубликованы на домашней странице Фонда интеграции в конце 2020 года. Тогда же состоится и вручение премий.

Фонд интеграции присуждает премии за содействие интеграции с 1999 года, а премии за медийные проекты — с 2009 года. Фонд премий за интеграционные проекты 2019-2020 годов финансируется Министерством культуры.

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