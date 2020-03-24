Остается ли коронавирус на одежде? Отвечает руководитель экстренной медицины в Ида-Вирумаа

- Этот вирус, он тяжелый, он не передается легко, если носить маску и мыть руки, этого было бы достаточно, — говорит врач.

Говоря об общественных ограничениях при борьбе с распространением вируса, Персидский высказался против введения крайне жестких мер.

- Можно, конечно, комендантский час объявить, но такие меры вводятся от отчаяния — считает специалист. — Запрещать работать людям нельзя. Надо соблюдать элементарные вещи гигиены. Работу можно делать и дистанционно.

- Можно ли перенести заразу на ногах? И на верхней одежде? — спросила врача ведущая шоу Елена Ханга.

- Считается, что вирус падает. Так что в какой-то степени верхняя одежда может быть заражена. Предполается, что вирус на вещах живет двое-трое суток.

Полностью эфир программы можно посмотреть здесь. Интервью Арнольда Персидского начинается на 8-й минуте эфира.



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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!