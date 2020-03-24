24.03.2020, 12:17

Остается ли коронавирус на одежде? Отвечает руководитель экстренной медицины в Ида-Вирумаа


EST
Арнольд Персидский
Арнольд ПерсидскийФото: скриншот записи "Своей Правды"

Главный врач отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Арнольд Персидский в эфире ток-шоу "Своя Правда" на телеканале ETV+ рассказал о новых путях возможного заражения коронавирусом.

- Этот вирус, он тяжелый, он не передается легко, если носить маску и мыть руки, этого было бы достаточно, — говорит врач.

Говоря об общественных ограничениях при борьбе с распространением вируса, Персидский высказался против введения крайне жестких мер.

- Можно, конечно, комендантский час объявить, но такие меры вводятся от отчаяния — считает специалист. — Запрещать работать людям нельзя. Надо соблюдать элементарные вещи гигиены. Работу можно делать и дистанционно.

- Можно ли перенести заразу на ногах? И на верхней одежде? — спросила врача ведущая шоу Елена Ханга.

- Считается, что вирус падает. Так что в какой-то степени верхняя одежда может быть заражена. Предполается, что вирус на вещах живет двое-трое суток.

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Полностью эфир программы можно посмотреть здесь. Интервью Арнольда Персидского начинается на 8-й минуте эфира.


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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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