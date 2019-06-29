”Осознание того, что мы теперь родители, пришло сразу”. Жизнь мечты эстонской однополой пары

Сегодня, ровно 50 лет назад, в Нью-Йорке состоялся первый в истории гей-парад. ”Если бы в свое время эти смелые мужчины и женщины не встали на защиту прав гомосексуалистов, то сегодня бы мы не давали это интервью”, — говорит Тайво.

”И у нас не было бы Хильды и Хуберта”, — добавляет Март.



”Осознание того, что мы теперь родители, пришло сразу. Мы были первыми, кому их дали”, — говорит Тайво. Дети появились на свет в Америке. После рождения и проведения обязательных процедур двойняшек принесли в палату, где Март и Тайво заботились о них два дня. ”За первые двое суток я спал всего полчаса”, — смеется Тайво. Когда их выписали, то благодаря профессиональная няне, стало легче.

”Все намного легче, чем мы думали. Мы боялись, что не справимся, когда у няни будут выходные. Но на самом деле мы даже ждали, чтобы эти выходные наступили”, — продолжает Тайво.

”Все прошло так органично, что у нас не было проблем”, — подхватывает Март.

”Каждое правительство могло бы поставить перед собой цель — дать людям возможность жить счастливо и спокойно”, — рассуждает Тайво о различиях в отношении к сексменьшинствам в Америке и Эстонии. Он отмечает, что Эстония стремиться быть похожей на скандинавские страны, придерживаясь в то же время советской системы ценностей.