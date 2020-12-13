Особенности работы таллиннского диспетчера: все фразы строгие, мало полетов, много отдыха и проверок

”В среднем с начала года мы обслуживаем 290 полетов в день по всей Эстонии (на 55-60% меньше, чем обычно), это вместе с транзитом, если без, то в самом Таллиннском аэропорту принимаем в среднем 60 рейсов в день (в 2019 в этом же месяце показатель был в среднем 130)”, — начинает рассказ Пикат.

Естественно, это повлияло на нагрузку. ”Нас поделили на группы. Если раньше работали с разными людьми, то теперь у нас фиксированные группы. Смена по 12 часов. У меня трое человек в смене. Грубо говоря, один работает, двое отдыхают. Час работаешь, два отдыхаешь. Работы немного, редко большая загруженность. Раньше смены были насыщенней”, — с грустью вспоминает диспетчер. В эти два часа он может делать все, что захочет. Спать, читать книги или смотреть фильмы. Но занять себя можно и куда интересней: ”Кто-то перечитывает документы, связанные с авиацией. У нас ведь каждый год аттестация. Тесты. Часто между коллегами проверяем друг друга на знание каких-либо документов”.

Туристический сектор пострадал от коронакризиса особенно. Люди боятся путешествовать, границы полузакрыты, деньги заканчиваются. ”Мы думаем, что к уровню 2019 года, то есть к 3 миллионам пассажиров, мы придем только к концу 2022 года”, — объяснило тогда руководство причины урезания бюджета.

С начала лета ”Аэронавигационная служба Эстонии” сократила 17% сотрудников. И если в марте диспетчеров почти не увольняли, то летом и им пришлось покинуть рабочие места. ”Сократили высококлассный персонал, ведь их обучение — дорогое удовольствие”, — добавляет Марк, при этом у него зарплату сократили только на 3 месяц.

Четкая работа

”Обычно смена начинается с инструктажа, — рассказывает Марк о своем рабочем дне. — Начинается обзвон. Синоптики рассказывают о погоде на день. Циклоны, осадки, зоны турбулентности, ветер. Далее общий звонок со всеми службами аэропорта.

Занимаешь свою позицию. Обязательно записываешь в дневник, во сколько ты начал смену”. Примечательно, что это нужно делать ручкой на обычном листке бумаги. Еще один необычный аспект — главный диспетчер в любой день в любой момент может попросить подышать в трубочку — поэтому пить алкоголь за день до смены нельзя.