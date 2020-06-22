Основы разведения костра от Спасательного департамента: чтобы ваша Иванова ночь прошла безопасно!

Для того, чтобы Яанов день прошел безопасно, департамент напоминает несколько правил разведения костра:

Разжигать костер можно только на специально подготовленной для этого поверхности, а вокруг этого места не должно быть легковоспламеняющихся предметов. В костре можно сжигать только чистое, ничем не пропитанное дерево, а также бумагу и картон.

Для хорошего настроения будет достаточно и маленького костра. Важен ведь не его размер, а та атмосфера, которую он создает.

Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5,4 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.

Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метром от дома или мест хранения горючих материалов. Костер диаметром больше 1 метра — на расстоянии не менее 15 метром от дома или мест хранения горючих материалов. От леса костер должен находиться на расстоянии 20 метров.

Разводя костер необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня (песок, ведро с водой или огнетушитель).

Огонь нельзя оставлять без присмотра. Когда закончите празднование Яанова дня, обязательно потушите костер.

Обязательно держите поблизости заряженный мобильный телефон, чтобы при необходимости можно было позвать помощь по номеру 112.

Зарегистрируй свой костер и стань смотрителем костра здесь. Между всеми смотрителями будут разыграны угольный гриль и огнетушители.

Чтобы узнать подробнее о том, как разжигать костер или ближе познакомиться с правилами пожарной безопасности, звоните по инфо-номеру спасательной службы 1524.



В Яанов день будут работать и патрули Спасательного департамента, чтобы убедиться, что костры разведены безопасно, а также информировать людей о том, как в пожароопасный период делать гриль и разводить костры.

