22.06.2020, 11:35

Основы разведения костра от Спасательного департамента: чтобы ваша Иванова ночь прошла безопасно!


EST
Lõke
LõkeFoto: Anni Õnneleid

Июньские праздники традиционно отмечаются в большой компании, в хорошем настроении и, конечно, с костром. В этом году Спасательнвй департамент советует отмечать Яанов день в кругу семьи и близких людей.

Для того, чтобы Яанов день прошел безопасно, департамент напоминает несколько правил разведения костра:

  • Разжигать костер можно только на специально подготовленной для этого поверхности, а вокруг этого места не должно быть легковоспламеняющихся предметов. В костре можно сжигать только чистое, ничем не пропитанное дерево, а также бумагу и картон.
  • Для хорошего настроения будет достаточно и маленького костра. Важен ведь не его размер, а та атмосфера, которую он создает.
  • Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5,4 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.
  • Костер диаметром меньше 1 метра должен находиться на расстоянии не менее 8 метром от дома или мест хранения горючих материалов. Костер диаметром больше 1 метра — на расстоянии не менее 15 метром от дома или мест хранения горючих материалов. От леса костер должен находиться на расстоянии 20 метров.
  • Разводя костер необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня (песок, ведро с водой или огнетушитель).
  • Огонь нельзя оставлять без присмотра. Когда закончите празднование Яанова дня, обязательно потушите костер.
  • Обязательно держите поблизости заряженный мобильный телефон, чтобы при необходимости можно было позвать помощь по номеру 112.
  • Зарегистрируй свой костер и стань смотрителем костра здесь. Между всеми смотрителями будут разыграны угольный гриль и огнетушители.
  • Чтобы узнать подробнее о том, как разжигать костер или ближе познакомиться с правилами пожарной безопасности, звоните по инфо-номеру спасательной службы 1524.


В Яанов день будут работать и патрули Спасательного департамента, чтобы убедиться, что костры разведены безопасно, а также информировать людей о том, как в пожароопасный период делать гриль и разводить костры.

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