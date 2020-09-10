Основные травмы в школе возникают из-за падений во время беготни

Как показывает статистика SA Tallinna Koolitervishoid, около половины всех травм возникают у школьников второй ступени (4-6 классы) и меньше всего (7%) — у гимназистов. Почти все травмы происходят или на переменах, или на уроках физкультуры, или во время спортивных дней.

Как отмечают Синикка Брюгель и Марике Кяэрик — школьные медсестры из Таллиннской Гимназии Густава Адольфа, которые входят в число 80 медсестер SA Tallinna Koolitervishoid — и в их школе видно, что у более младших учеников количество травм заметно выше, чем у гимназистов. ”Это логично, потому что маленькие дети более подвижные, бегают больше и после 45 минут урока они просто не могут удержаться на месте. Также младшие школьники проще обращаются к медсестре, а ученики постарше сами справляются с мелкими проблемами”, — поясняет Брюгель. Так что для медсестры обработка мелких травм младших школьников практически ежедневное занятие.

Определенная разница в числе травм у мальчиков и у девочек видна в случае младших школьников, когда чаще появляются повреждения, полученные на переменах. ”Все же в случае травм определяющим является активность ребенка — чем более он активен, тем больше травм”, — поясняет Кяэрик.

Полученные на переменах травмы являются прежде всего последствиями падений. ”Если в школе запрещена беготня, то в школьном дворе дети могут бегать и играть. Поскольку равновесие и ощущение собственного тела еще не сформированы до конца, то могут случаться и падения”, — говорит Кяэрик.

По словам школьной медсестры, у первоклассников редко случается что-то серьезнее разбитой коленки или небольшой ссадины, поскольку эти дети привыкшие к игре в дворе с детского сада. ”К третьему классу у детей теряется навык во время игры учитывать рядом находящихся и разделять свое пространство с друзьями, что и провоцирует больше травм”, — говорит Кяэрик. В играх учеников 4-6 классов уже ощутимо больше силы и азарта. ”Это также объяснимо — начинается пубертат, ищется свое место и как это обычно делают мальчики — показывают на спортплощадке насколько они ловкие, сильные и смелые”.