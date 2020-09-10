Основные травмы в школе возникают из-за падений во время беготни

Повреждения, получаемые на уроках физкультуры, зависят от сезона. В период зальных уроков, когда множество игр с мячом — такие как баскетбол и волейбол — больше возникает травм рук, но также ушибы коленей и кистей, и повреждения лодыжки. ”Дети не имеют ловить мяч, поскольку редко играют. Вот и случается, что мяч сильно подается, а ребенок вместо того, чтобы ловить его, подставляет руку и некоторые пальцы получают растяжение или небольшие переломы”, — поясняет Кяэрик. А на стадионе у школьников появляются ссадины от падений, а также различные ушибы и повреждение лодыжки.
Травмы можно предотвратить
Школьные медсестры заполняют по каждой травме специальную карточку, на основании которой анализируется то, как в будущем можно избежать подобных повреждений. Одна цель — это снизить риски от физической среды — то есть те травмы, которые возникают из-за поврежденной мебели или скользких лестниц. Такие случаи фиксируются, чтобы убрать источники возможной опасности. ”По части падений в нашей школе мы смогли ощутимо уменьшить число травм благодаря добавлению резинового покрытия на асфальт”, — приводит Кяэрик пример.
Поскольку в школьном здании на первом месте стоят травмы, возникшие из-за падений при бегании по лестницам, то внутри помещений беготня запрещена. ”Постоянный запрет может превратиться просто в общий фон. Я не запрещаю, но просто стою и приветствую детей по имени. Будучи вежливыми детьми, они останавливаются и порыв к забегу на сей раз спадает”, — приводит Кяэрик одну хитрость.
По словам школьных медсестер, родители также могут внести свой вклад в профилактику травм и сделать это еще до того, как ребенок отправится в школу. ”Важно, чтобы ребенок еще в малом возрасте бегал во дворе и занимался спортом, чтобы развивать свою координацию и ощущения своего тела, а также для укрепления мышц. Если только сидеть за телевизором или компьютером, то мышцы будут слабыми, а движение — неуклюжим и при таком раскладе падения случаются чаще”, — говорит Брюгель.
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