10.09.2020, 09:01

Основные травмы в школе возникают из-за падений во время беготни


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Reinar Halliku korvpallikooli avamine
Reinar Hallik.Foto: Rauno Volmar

В школах Таллинна в прошлом году было зарегистрировано 7700 травм, из которых 400 были тяжелыми (ушибы, переломы или трещины костей) и 7300 легких травм (маленькие раны и легкие ушибы). Хотя мелкие травмы у детей в каком-то смысле неизбежны, немало для их предотвращения могут сделать как школа и родители, так и сами дети.

Как показывает статистика SA Tallinna Koolitervishoid, около половины всех травм возникают у школьников второй ступени (4-6 классы) и меньше всего (7%) — у гимназистов. Почти все травмы происходят или на переменах, или на уроках физкультуры, или во время спортивных дней.

Как отмечают Синикка Брюгель и Марике Кяэрик — школьные медсестры из Таллиннской Гимназии Густава Адольфа, которые входят в число 80 медсестер SA Tallinna Koolitervishoid — и в их школе видно, что у более младших учеников количество травм заметно выше, чем у гимназистов. ”Это логично, потому что маленькие дети более подвижные, бегают больше и после 45 минут урока они просто не могут удержаться на месте. Также младшие школьники проще обращаются к медсестре, а ученики постарше сами справляются с мелкими проблемами”, — поясняет Брюгель. Так что для медсестры обработка мелких травм младших школьников практически ежедневное занятие.

Определенная разница в числе травм у мальчиков и у девочек видна в случае младших школьников, когда чаще появляются повреждения, полученные на переменах. ”Все же в случае травм определяющим является активность ребенка — чем более он активен, тем больше травм”, — поясняет Кяэрик.

Полученные на переменах травмы являются прежде всего последствиями падений. ”Если в школе запрещена беготня, то в школьном дворе дети могут бегать и играть. Поскольку равновесие и ощущение собственного тела еще не сформированы до конца, то могут случаться и падения”, — говорит Кяэрик.

По словам школьной медсестры, у первоклассников редко случается что-то серьезнее разбитой коленки или небольшой ссадины, поскольку эти дети привыкшие к игре в дворе с детского сада. ”К третьему классу у детей теряется навык во время игры учитывать рядом находящихся и разделять свое пространство с друзьями, что и провоцирует больше травм”, — говорит Кяэрик. В играх учеников 4-6 классов уже ощутимо больше силы и азарта. ”Это также объяснимо — начинается пубертат, ищется свое место и как это обычно делают мальчики — показывают на спортплощадке насколько они ловкие, сильные и смелые”.

Повреждения, получаемые на уроках физкультуры, зависят от сезона. В период зальных уроков, когда множество игр с мячом — такие как баскетбол и волейбол — больше возникает травм рук, но также ушибы коленей и кистей, и повреждения лодыжки. ”Дети не имеют ловить мяч, поскольку редко играют. Вот и случается, что мяч сильно подается, а ребенок вместо того, чтобы ловить его, подставляет руку и некоторые пальцы получают растяжение или небольшие переломы”, — поясняет Кяэрик. А на стадионе у школьников появляются ссадины от падений, а также различные ушибы и повреждение лодыжки.

Травмы можно предотвратить

Школьные медсестры заполняют по каждой травме специальную карточку, на основании которой анализируется то, как в будущем можно избежать подобных повреждений. Одна цель — это снизить риски от физической среды — то есть те травмы, которые возникают из-за поврежденной мебели или скользких лестниц. Такие случаи фиксируются, чтобы убрать источники возможной опасности. ”По части падений в нашей школе мы смогли ощутимо уменьшить число травм благодаря добавлению резинового покрытия на асфальт”, — приводит Кяэрик пример.

Поскольку в школьном здании на первом месте стоят травмы, возникшие из-за падений при бегании по лестницам, то внутри помещений беготня запрещена. ”Постоянный запрет может превратиться просто в общий фон. Я не запрещаю, но просто стою и приветствую детей по имени. Будучи вежливыми детьми, они останавливаются и порыв к забегу на сей раз спадает”, — приводит Кяэрик одну хитрость.

По словам школьных медсестер, родители также могут внести свой вклад в профилактику травм и сделать это еще до того, как ребенок отправится в школу. ”Важно, чтобы ребенок еще в малом возрасте бегал во дворе и занимался спортом, чтобы развивать свою координацию и ощущения своего тела, а также для укрепления мышц. Если только сидеть за телевизором или компьютером, то мышцы будут слабыми, а движение — неуклюжим и при таком раскладе падения случаются чаще”, — говорит Брюгель.

В предотвращении тяжелых травм большую роль играет прочность костей. В эстонских широтах у большой части людей ощущается нехватка витамина D, а ведь именно он отвечает за усвоение кальция, в котором нуждается растущий ребенок. ”Определенную часть витамина D мы получаем из таких продуктов как яйца, печень и жирная рыба, но этого объема витамина недостаточно. Поэтому с осени до весны желательно и детям принимать витамин D в виде пищевых добавок”, — советует Брюгель. ”Причины долгого заживления переломов костей кроются в неправильных привычках питания, в малой подвижности на свежем воздухе и в нехватке витамина D”.

Внимание нужно обратить и на обувь школьника — сменная обувь должна быть удобной и целой, и также необходимо следить за тем, чтобы подошва не скользила. ”Кажется вроде понятным, но все же стоит ребенка научить хорошо завязывать шнурки. Довольно случаев, когда они развязаны и вот кто-то наступает на них — или сам хозяин обуви, или его друг — и в результате получается довольно болезненное падение”, — подчеркивает. Кяэрик. ”Также одежда ребенка должна быть удобна для игр во дворе. Юбка с красивыми оборками рано или поздно где-то застрянет, что и приведет к падению”.

Для предотвращения травмы многое может сделать и сам ученик. ”Сегодняшний мир таков, что вокруг так много информации и шума — телефон, наушники — что внимание рассеяно и мысли не сосредоточены на том, что делается в данный момент. Передвигаясь по лестницам или улицам, необходимо смотреть под ноги, а не в телефон — ведь именно так и случаются травмы лодыжки или же — в худшем случае — переломы костей”, — говорит Брюгель.

”Разумеется, сверхважно стараться предотвратить повреждения — особенно тяжкие травмы, но, к сожалению, невозможно все предвидеть и от всего уберечь. Человек создан для движения и тем более маленькие дети, чей метод передвижения — это бег”, — рассуждает Брюгель. Поэтому нужно быть готовыми и к травмам.

5 советов школьной медсестры в случае травмы:

В случае повреждения кожи необходимо сначала очистить рану и после этого перевязать ее или заклеить пластырем.

Если рана загрязнена и несчастье случилось во дворе, то стоит проверить — сделана ли и когда прививка от столбняка

В случае глубоких ран необходимо обратиться в отделение экстренной медицины для зашивания раны.

Для ухода за раной совет можно спросить не только у семейного врача или медсестры, но также и у школьной медсестры.

В случае ушибов или растяжения лодыжки нужно положить на поврежденное место что-то холодное. Обратитесь в отделение экстренной медицины, если кровоподтеки, отечность или боли нарастают.

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