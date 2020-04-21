Основные направления стратегии по выходу из кризиса могут огласить завтра

Вводная Научного совета при правительстве сделана уже сегодня: смягчение ограничений обсуждать можно, но выход должен быть постепенным.

Председатель совета профессор ТУ Ирья Лутсар опровергла начавшие распростаняться во второй половиня дня слухи о том, что на сегодняшней совместной встрече комиссии и совета возникли проблемы, и из-за этого к общему решению не пришли. "Никаких проблем не было. Для меня сегодняшнее собрания было шестым, и даже менее напряженным, чем иной раз раньше", - заверила Лутсар.

Eesti Päevaleht и Delfi поговорили также с членом правительственной комиссии, который тоже подтвердил отсутствие проблем. Заседание под руководством премьера Юри Ратаса шло более трех с половиной часов, подробно обсуждались различные сценарии выхода и их последствия, опыт других стран.

Члены правительственной комиссии понимают, что всем секторам бизнеса и общественной жизни нужна скорейшая ясность относительно дальшейших действий правительства. Поэтому комиссия хочет завтра, самое позднее - в четверг выйти с ясным посланием.

В четверг правительство примет решение - продлить чрезвычайное положение на две недели или не месяц. Но стратегия выхода из кризиса и продление режима ЧП между собой не связаны.

Профессор-вирусолог Ирья Лутсар отмечает: "Наша вводная была такая - можно говорить о смягчении мер, и кое-что, например, восстановление доступности медицинской помощи, уже делается. Но никак нельзя из ситуации выходить таким образом, что 2 мая всё закончится и начнется прежняя жизнь. Мы рекомендовали поступенчатый выход, причем государство должно быть готово при необходимости сделать и шаг назад".

Лутсар констатировала, что сейчас ситуация под контролем, но неизвестно, что может случиться при смягчении ограничительных мер. "Первую неделю вижу тенденцию к небольшому снижению, но это не значит, что теперь всё завершилось. У нас нет опыта - что означает смягчение той или иной меры. Если бы такой рецепт был, то все было бы намного легче", - пояснила Лутсар.

Профессор математической статистики Криста Фишер добавила, что решения в части стратегии в общем определены, но до конца нет ясности с датами. В целом Фишер сейчас оценивает положение скорее со знаком плюс. "Конечно, кривая пошла вниз. В некоторых уездах вообще нет новых положительных проб. Если одиночные вспышки, как тартуское общежитие, держать под контролем лучше, то можно было бы что-то смягчить", - сказала Фишер.