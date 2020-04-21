21.04.2020, 18:10

Основные направления стратегии по выходу из кризиса могут огласить завтра

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Кярт Анвельт
EST
Основные направления стратегии по выходу из кризиса могут огласить завтра
Andres Putting

Завтра Правительственная комиссия по чрезвычайному положению изложит основные направления стратегии выхода из кризиса.

Вводная Научного совета при правительстве сделана уже сегодня: смягчение ограничений обсуждать можно, но выход должен быть постепенным.

Председатель совета профессор ТУ Ирья Лутсар опровергла начавшие распростаняться во второй половиня дня слухи о том, что на сегодняшней совместной встрече комиссии и совета возникли проблемы, и из-за этого к общему решению не пришли. "Никаких проблем не было. Для меня сегодняшнее собрания было шестым, и даже менее напряженным, чем иной раз раньше", - заверила Лутсар.

Eesti Päevaleht и Delfi поговорили также с членом правительственной комиссии, который тоже подтвердил отсутствие проблем. Заседание под руководством премьера Юри Ратаса шло более трех с половиной часов, подробно обсуждались различные сценарии выхода и их последствия, опыт других стран.

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Члены правительственной комиссии понимают, что всем секторам бизнеса и общественной жизни нужна скорейшая ясность относительно дальшейших действий правительства. Поэтому комиссия хочет завтра, самое позднее - в четверг выйти с ясным посланием.

В четверг правительство примет решение - продлить чрезвычайное положение на две недели или не месяц. Но стратегия выхода из кризиса и продление режима ЧП между собой не связаны.

Профессор-вирусолог Ирья Лутсар отмечает: "Наша вводная была такая - можно говорить о смягчении мер, и кое-что, например, восстановление доступности медицинской помощи, уже делается. Но никак нельзя из ситуации выходить таким образом, что 2 мая всё закончится и начнется прежняя жизнь. Мы рекомендовали поступенчатый выход, причем государство должно быть готово при необходимости сделать и шаг назад".

Лутсар констатировала, что сейчас ситуация под контролем, но неизвестно, что может случиться при смягчении ограничительных мер. "Первую неделю вижу тенденцию к небольшому снижению, но это не значит, что теперь всё завершилось. У нас нет опыта - что означает смягчение той или иной меры. Если бы такой рецепт был, то все было бы намного легче", - пояснила Лутсар.

Профессор математической статистики Криста Фишер добавила, что решения в части стратегии в общем определены, но до конца нет ясности с датами. В целом Фишер сейчас оценивает положение скорее со знаком плюс. "Конечно, кривая пошла вниз. В некоторых уездах вообще нет новых положительных проб. Если одиночные вспышки, как тартуское общежитие, держать под контролем лучше, то можно было бы что-то смягчить", - сказала Фишер.

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