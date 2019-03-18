Оскорбивший главного раввина Эстонии мужчина задержан. Полиция проводит у него дома обыск
В субботу главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице, когда направлялся вместе с детьми в синагогу.
В субботу главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям на улице, когда направлялся вместе с детьми в синагогу.
"Полицейские установили, что правонарушитель — 27-летний мужчина, которого задержали вчера в центре города в торговом центре", — сообщили Delfi в полиции.
Мужчина в рамках производства о проступке задержан на 48 часов. Cвою вину он признал.
”Полиция проводит дополнительный сбор информации о мужчине. На данный момент мы собираем улики у него дома”.
Полиция отмечает, что цель сбора улик — установить, были вчерашние выкрики в адрес раввина и его детей одномоментным проявлением эмоций или мужчина придерживается радикальных взглядом и представляет угрозу обществу.
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