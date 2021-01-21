Оскандалившаяся Майлис Репс не будет занимать министерскую должность в новом правительстве(11)
Недавно Майлис Репс (Центристская партия) вынуждена была покинуть должность министра образования в связи со скандалом с использованием государственных денег не по назначению. Сейчас же она возглавляет делегацию на переговорах с Партией реформ, поэтому у многих возник вопрос — неужели Репс, в отношении которой полиция завела делопроизводство о проступке, снова вернется в правительство?
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