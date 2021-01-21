Оскандалившаяся Майлис Репс не будет занимать министерскую должность в новом правительстве

”В последние дни пресса оживленно обсуждает, планирую ли я занять какой-либо из министерских постов в новом правительстве. Внимание, конечно, приятно, однако, чтобы проводящие коалиционные переговоры делегации смогли бы сосредоточиться на содержании процесса переговоров, и чтобы избежать различных спекуляций, заверяю, что я не собираюсь быть министром в формируемом правительстве", — прокомментировала Репс.

"Коалиционные переговоры проходят конструктивно и в доброжелательной атмосфере. На данный момент нам удалось достичь соглашения по ряду сложных вопросов. Сегодня в числе прочего мы сосредоточимся на теме правового государства, Центристская партия сделает предложение усилить борьбу с коррупцией”, — добавила она.