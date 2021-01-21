21.01.2021, 11:41

Оскандалившаяся Майлис Репс не будет занимать министерскую должность в новом правительстве

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Koalitsioonikõnelused 18.01.2021
Koalitsioonikõnelused Foto: Andres Putting

Недавно Майлис Репс (Центристская партия) вынуждена была покинуть должность министра образования в связи со скандалом с использованием государственных денег не по назначению. Сейчас же она возглавляет делегацию на переговорах с Партией реформ, поэтому у многих возник вопрос — неужели Репс, в отношении которой полиция завела делопроизводство о проступке, снова вернется в правительство?

”В последние дни пресса оживленно обсуждает, планирую ли я занять какой-либо из министерских постов в новом правительстве. Внимание, конечно, приятно, однако, чтобы проводящие коалиционные переговоры делегации смогли бы сосредоточиться на содержании процесса переговоров, и чтобы избежать различных спекуляций, заверяю, что я не собираюсь быть министром в формируемом правительстве", — прокомментировала Репс.

"Коалиционные переговоры проходят конструктивно и в доброжелательной атмосфере. На данный момент нам удалось достичь соглашения по ряду сложных вопросов. Сегодня в числе прочего мы сосредоточимся на теме правового государства, Центристская партия сделает предложение усилить борьбу с коррупцией”, — добавила она.

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