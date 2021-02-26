Осиновский: ограничения надо было вводить раньше. В перспективе у нас будет 1500 заболевших в день

“Конечно, нам понравились те решения, которые были приняты в конце января, как в Харьюмаа, так и Ида-Вирумаа. Но они привели к вспышке вируса, — критикует Осиновский действия правительства, напоминая, что о введении более жестких ограничений научный совет говорил еще две недели назад. — Сегодняшние решения правительства запоздали”.

“Сегодня мы должны учитывать, что в перспективе у нас будет 1500 случаев заболевания в день, а может и больше”, — не исключает депутат, который надеется, что введенные ограничения в итоге все же приведут к спаду заболеваний.

“До конца марта точно, а может еще дольше наш медицинский сектор, наши больницы будут под очень большим давлением. Этого можно было избежать еще в ноябре при прошлом правительстве. Своевременно приняв меры, можно было сохранить заболеваемость на уровне Финляндии, где он намного меньше, чем у нас”, — убежден Осиновский.

По его словам, если в какой-то местности в Эстонии появляется вспышка, то в итоге заболеваемость распространяется по всей стране. В четверг 25 февраля коронавирус диагностировали у 1154 жителей Эстонии, скончались 10 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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