Осиновский о провале законопроекта социал-демократов по гражданству для детей: национал-консерваторы использовали центристов

"Против предоставления детям настоящего гражданства помимо депутатов из правящих EKRE и Isamaa также проголосовали 13 депутатов из Центристской партии. При этом ни один из находившихся в зале центристов не поддержал законопроект социал-демократов. Ранее, 12 мая, члены конституционной комиссии Рийгикогу, в том числе Андрей Коробейник и Мартин Репинский, предложили отклонить законопроект социал-демократов. Законопроект должен был исправить серьезный законодательный брак правящей коалиции. 17 февраля вступили в силу изменения в Законе о гражданстве, предоставляющие детям не настоящее, а мнимое гражданство", - говорится в пресс-релизе СДПЭ.

«Инициированные правительством поправки, которые якобы предлагают живущим в Эстонии детям возможность стать гражданами без сдачи экзамена, действуют уже более трех месяцев. За это время было подано всего 9 ходатайств – два гражданами Украины и семь – гражданами России. Но поскольку детей граждан России, которых у нас среди граждан третьих стран – подавляющее большинство, то правительство Эстонии на самом деле предоставляет лишь мнимое гражданство. Реально же на основании вступивших в силу изменений гражданство смогут получить лишь двое из этих девяти детей», – подчеркнул Евгений Осиновский.

Социал-демократ Раймонд Кальюлайд в свою очередь сказал, что центристы обманули ожидания людей. «Представьте себе, что вы приняли закон, обещающий каждому ребенку электрический самокат. Но части детей вы говорите, что свой самокат вы получите только когда вам исполнится 18 лет. И если этому ребенку, сейчас, например, три года, и он должен 15 лет ждать свой электросамокат, то его родители могут подумать, что то, что они читали в газете «Столица», это не совсем то, что им раньше пообещали политики-центристы», – отметил он.

Социал-демократы отмечают, что законопроект был направлен на отказ от абсурдного периода ожидания 18-летия. Дети граждан России имеют право стать гражданами Эстонии только после того, как они представят справку об освобождении их от российского гражданства. Но поскольку законодательство Российской Федерации не позволяет освобождать детей от гражданства, то такую справку невозможно получить до достижения ребенком совершеннолетия.