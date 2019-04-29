Осиновский не будет баллотироваться на пост председателя соцдемов

”За четыре года я сделал все, что мог для партии и для защиты социал-демократических ценностей. Я отдал во имя этой миссии все свои знания и всю свою энергию”, — сказал Осиновский.

”Теперь же время передавать эстафетную палочку дальше. Я уверен, что желающих на место председателя партии в этот раз будет предостаточно. Это очень хорошо”, — добавил он.