29.04.2019, 13:27

Осиновский не будет баллотироваться на пост председателя соцдемов

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дополнено в 13:35
rus.delfi.ee
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Jevgeni Ossinovski
Jevgeni OssinovskiFoto: Oliver Tsupsman

Председатель соцдемов Евгений Осиновский сообщил в письме однопартийцам, что не намерен баллотировать еще на один срок.

”За четыре года я сделал все, что мог для партии и для защиты социал-демократических ценностей. Я отдал во имя этой миссии все свои знания и всю свою энергию”, — сказал Осиновский.

”Теперь же время передавать эстафетную палочку дальше. Я уверен, что желающих на место председателя партии в этот раз будет предостаточно. Это очень хорошо”, — добавил он.

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