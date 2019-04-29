Осиновский не будет баллотироваться на пост председателя соцдемов(40)
Председатель соцдемов Евгений Осиновский сообщил в письме однопартийцам, что не намерен баллотировать еще на один срок.
Председатель соцдемов Евгений Осиновский сообщил в письме однопартийцам, что не намерен баллотировать еще на один срок.
Публикуем обращение председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского к своим однопартийцам в полном объеме.
"Дорогие друзья!
Сегодня новое правительство приносит перед Рийгикогу присягу. И вместе с этим пришло время обнародовать свое решение, которое многим из вас уже стало известно в ходе частных бесед и которое в действительности было принято мной уже 3 марта вечером.
Дорогие социал-демократы, срок моих полномочий в должности вашего председателя заканчивается 9 июня 2019 года. Я не буду выставлять свою кандидатуру еще на один срок.
Четыре года я отстаивал ценности нашей партии и социал-демократии, и отдал этому все, что мог. Я отдал этой миссии все свои знания и всю свою энергию. Я благодарю всех, кто за это время помогли мне советом и делом! Вас было много, и ваша поддержка была неоценимой.
Теперь пришло время передать эстафетную палочку. Я убежден, что недостатка в кандидатах на пост председателя в этот раз не будет. И это очень хорошо. После самого продолжительного за всю историю социал-демократов непрерывного нахождения в правительстве крайне важно провести публичные дебаты между различными сценариями нашего будущего. Надеюсь, что эта дискуссия будет основательной и содержательной, и позволит партии сделать 9 июня правильный выбор. Удачи нам в этом!
Но еще до того, как соберется съезд, наша общая задача — добиться крепкого результата на выборах в Европейский парламент. Наш первый номер, необыкновенная Марина Кальюранд, является среди жителей самым популярным кандидатом. Опубликованные сегодня результаты социологического опроса показывают, что по уровню поддержки мы приближаемся к двум партиям-лидерам. Давайте же сделаем так, чтобы открытые и страстные дебаты усилили нашу кампанию по евровыборам.
И последнее. Это — не заявление об уходе. Я буду руководить партией в соответствии с мандатом, которым вы меня наделили, то есть до очередного съезда. И именно на съезде я подведу политические итоги своего четырехлетнего председательства. Речь будет длинной, так что советую набраться терпения.
Желаю всем солнечной весны!
Евгений Осиновский
ваш председатель"
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