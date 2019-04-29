Осиновский не будет баллотироваться на пост председателя соцдемов

Публикуем обращение председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского к своим однопартийцам в полном объеме.

"Дорогие друзья!

Сегодня новое правительство приносит перед Рийгикогу присягу. И вместе с этим пришло время обнародовать свое решение, которое многим из вас уже стало известно в ходе частных бесед и которое в действительности было принято мной уже 3 марта вечером.

Дорогие социал-демократы, срок моих полномочий в должности вашего председателя заканчивается 9 июня 2019 года. Я не буду выставлять свою кандидатуру еще на один срок.

Четыре года я отстаивал ценности нашей партии и социал-демократии, и отдал этому все, что мог. Я отдал этой миссии все свои знания и всю свою энергию. Я благодарю всех, кто за это время помогли мне советом и делом! Вас было много, и ваша поддержка была неоценимой.

Теперь пришло время передать эстафетную палочку. Я убежден, что недостатка в кандидатах на пост председателя в этот раз не будет. И это очень хорошо. После самого продолжительного за всю историю социал-демократов непрерывного нахождения в правительстве крайне важно провести публичные дебаты между различными сценариями нашего будущего. Надеюсь, что эта дискуссия будет основательной и содержательной, и позволит партии сделать 9 июня правильный выбор. Удачи нам в этом!