Осиновский: коалиция реформистов и центристов не будет учитывать интересы русскоязычных

"Это решение было вполне ожидаемым, и настроения на Тоомпеа в течение последних нескольких дней двигались в этом направлении", — сказал о начале коалиционных переговоров между Партией реформ и Центристской партией Осиновский.

По словам Оссиновского, Партия реформ должна была решить, стоит ли пытаться сформировать коалицию, которая была бы более сложной в плане сотрудничества, но имела бы при этом потенциал сделать больше.

"Но они решили пойти по пути более комфортного союза с Центристской партией, получив тем самым 60 голосов", — прокомментировал лидер соцдемов.

Однако, считает Евгений Осиновский, такая коалиция не станет учитывать интересы русскоязычных избирателей центристов.

"Реализовать предложения, важные для русскоязычных избирателей, в таком правительстве невозможно", — резюмировал он.