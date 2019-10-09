Осиновский: Центристская партия снова обманула своих избирателей

Парламент Эстонии во вторник по предложению фракции Isamaa и при поддержке голосов Центристской партии отклонил предложенные социал-демократами поправки к Закону о гражданстве, которые бы дали почти 8 000 детей возможность получить гражданство в упрощенном порядке.
Тем самым Центристская партия проголосовала против своих собственных убеждений, своей предвыборной программы и интересов большинства своих избирателей.
”Это всячески в интересах Эстонии, чтобы как можно больше жителей страны были связаны со своим государством через гражданство. Особенно это касается детей, наших детей, которые здесь родились, росли, ходили в школу, и для кого Эстония является единственной родиной. Сегодня тысячи из них автоматически являются гражданами Российской Федерации, а это — не в интересах Эстонии”, — отметил Осиновский.
”Наше предложение простое — давайте признаем их своими, дадим им возможность расти в Эстонии гражданами именно нашей страны. Это будет способствовать формированию у них гражданского идентитета и росту сопричастности к государству”, — сказал он.
Законопроект социал-демократов предлагал предоставить гражданство Эстонии детям, семьи которых живут в Эстонии по меньшей мере с момента восстановления независимости страны и родители которых не являются гражданами Эстонии.
По словам Осиновского, было ожидаемо, что партии, проводящие национал-консервативную политику — EKRE, Isamaa и Партия реформ — не поддержат шаг навстречу русскоязычным детям. ”Но то, что вместе с ними против нашего проекта проголосовала и Центристская партия, которая обещала своим избирателям совершенно иную политику гражданства, одновременно и удивляет, и вызывает чувство неловкости. Жаль, что Центристскую партию русскоязычные жители интересуют лишь в день выборов”, — подчеркнул он.
При этом в Рийгикогу прошел первое чтение предложенный коалицией законопроект, по сути создающий в Эстонии статус условного гражданства. Это значит, что дети будут получать гражданство в упрощенном порядке лишь формально. В действительности же до достижения ими совершеннолетия полноценными гражданами они стать не смогут. Дело в том, что в законопроект специально вписано требование, согласно которому ребенок обязан сначала отказаться от гражданства Российской Федерации, но российские законы такую возможность не предусматривают.
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