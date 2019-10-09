Осиновский: Центристская партия снова обманула своих избирателей

Тем самым Центристская партия проголосовала против своих собственных убеждений, своей предвыборной программы и интересов большинства своих избирателей.

”Это всячески в интересах Эстонии, чтобы как можно больше жителей страны были связаны со своим государством через гражданство. Особенно это касается детей, наших детей, которые здесь родились, росли, ходили в школу, и для кого Эстония является единственной родиной. Сегодня тысячи из них автоматически являются гражданами Российской Федерации, а это — не в интересах Эстонии”, — отметил Осиновский.

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”Наше предложение простое — давайте признаем их своими, дадим им возможность расти в Эстонии гражданами именно нашей страны. Это будет способствовать формированию у них гражданского идентитета и росту сопричастности к государству”, — сказал он.

Законопроект социал-демократов предлагал предоставить гражданство Эстонии детям, семьи которых живут в Эстонии по меньшей мере с момента восстановления независимости страны и родители которых не являются гражданами Эстонии.