Ошибочка вышла! Кая Каллас не сядет за кассу Maxima

”К сожалению, по сегодняшнему мероприятию произошла ошибка в коммуникации. Кая Каллас более подробно ознакомится с работой кассиров в ближайшем будущем, а не в рамках единичного медийного события”, — сообщили в пресс-службе.

"Первоначальная мысль инициативы заключалась в том, чтобы ознакомиться с точными нюансами трудовой обстановки в сфере обслуживания и подчеркнуть, что каждая профессия ценна. Приносим свои извинения за это недоразумение”.

Ранее пресса написала, что сегодня лидер оппозиционной Партии реформ Кая Каллас сядет за кассу магазина Maxima в Хааберсти.

”Принижение какой бы то ни было профессии расходится с моими принципами и принципами моей партии. Я считаю Эстонию здравомыслящей страной, где нельзя оскорблять и ограничивать людей из-за их взглядов или общественной позиции. Никто не может заранее сказать, что кассир станет министром, а водитель — успешным предпринимателем”, — сказала Каллас, имея в виду скандальное высказывание Март Хельме о премьер-министре Финляндии.

Напомним, что на выходных министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.