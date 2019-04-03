Осенью в Эстонии закрывается шесть школ, во многих школах закрывают гимназическое звено(4)
Министерство образования получило от самоуправлений информацию о закрывающихся осенью школах.
Министерство образования получило от самоуправлений информацию о закрывающихся осенью школах.
В связи с созданием государственных гимназий во многих местах закрывают гимназическое звено школ. Также в некоторых местах урезают основную школу, объединяют школу с детским садом или вообще закрывают школу.
Гимназическое звено закрывают в следующих школах:
Средняя школа Лейзи
Кейлаская общая гимназия
Кохтла-Ярвеская Ярвеская гимназия
Кохтла-Ярвеская Ахтмеская гимназия
Таллиннская гимназия Пяэскюла (гимназическое звено прекращает деятельность в 2020 году)
Средняя школа Пука
Также в нескольких школах урезают основную школу:
Основная школа Керну (прекращают деятельность III школьной ступени)
Школа Сонда (в 2019 году прекращают деятельность II школьной ступени и в 2020-м — деятельность III школьной ступени)
Школы, которые полностью закрывают:
Основная школа Эмари
Кохтла-Ярвеская Ярвеская русская гимназия (школа объединяется с Кохтла-Ярвеской славянской основной школой и прекращает деятельность в качестве отдельной школы)
Школа Пикаканну (владелец школы — Объединение "Развитие школы Пикаканну")
Школа Тудулинна (детский сад объединяют с детским садом Ийзаку "Орлик" (Kurekell), школа прекращает деятельность)
Основная школа Лейе (школу объединяют с Основной школой Кальмету)
Хаапсалуская гимназия для взрослых (учащиеся при желании могут продолжить обучение в Хаапсалуском центре профессионального образования)
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