Осенью в Эстонии закрывается шесть школ, во многих школах закрывают гимназическое звено

В связи с созданием государственных гимназий во многих местах закрывают гимназическое звено школ. Также в некоторых местах урезают основную школу, объединяют школу с детским садом или вообще закрывают школу.

Гимназическое звено закрывают в следующих школах:

Средняя школа Лейзи

Кейлаская общая гимназия

Кохтла-Ярвеская Ярвеская гимназия

Кохтла-Ярвеская Ахтмеская гимназия

Таллиннская гимназия Пяэскюла (гимназическое звено прекращает деятельность в 2020 году)

Средняя школа Пука

Также в нескольких школах урезают основную школу:

Основная школа Керну (прекращают деятельность III школьной ступени)

Школа Сонда (в 2019 году прекращают деятельность II школьной ступени и в 2020-м — деятельность III школьной ступени)

Школы, которые полностью закрывают:

Основная школа Эмари

Кохтла-Ярвеская Ярвеская русская гимназия (школа объединяется с Кохтла-Ярвеской славянской основной школой и прекращает деятельность в качестве отдельной школы)

Школа Пикаканну (владелец школы — Объединение "Развитие школы Пикаканну")

Школа Тудулинна (детский сад объединяют с детским садом Ийзаку "Орлик" (Kurekell), школа прекращает деятельность)

Основная школа Лейе (школу объединяют с Основной школой Кальмету)

Хаапсалуская гимназия для взрослых (учащиеся при желании могут продолжить обучение в Хаапсалуском центре профессионального образования)