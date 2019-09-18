Осенняя ярмарка в Кесклинне сосредоточится на местных продавцах

”Считается, что центр Таллинна — это типичная многоэтажная застройка, но на самом деле это не совсем так. В нашем районе множество зеленых зон, в том числе садов и огородов с растущими на них фруктами и овощами. В этом году лето порадовало садоводов, и поэтому мы решили дать им возможность торговать остатками урожая на нашей традиционной ярмарке”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Осенняя ярмарка в Кесклинне ждет продавцов овощей, фруктов, ягод, а также домашнего варенья, соков, собственной выпечки и т.д. Для участия в ярмарке в качестве продавца необходимо заполнить анкету. Каждому продавцу бесплатно выделяется метр торговой площади. Зарегистрироваться можно по адресу www.tallinn.ee/est/kesklinn/ или на страничке управы в Facebook.