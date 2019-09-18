Осенняя ярмарка в Кесклинне сосредоточится на местных продавцах

В таллиннском парке Пооламяги (находится рядом со стадионом ”Калев”) в субботу, 21 сентября, с 11 до 17 пройдет традиционная Осенняя ярмарка в Кесклинне, на который местные садоводы смогут торговать выращенными своими руками овощами и фруктами, сообщает районная управа.
”Считается, что центр Таллинна — это типичная многоэтажная застройка, но на самом деле это не совсем так. В нашем районе множество зеленых зон, в том числе садов и огородов с растущими на них фруктами и овощами. В этом году лето порадовало садоводов, и поэтому мы решили дать им возможность торговать остатками урожая на нашей традиционной ярмарке”, — отметил старейшина района КесклиннВладимир Свет.
Осенняя ярмарка в Кесклинне ждет продавцов овощей, фруктов, ягод, а также домашнего варенья, соков, собственной выпечки и т.д. Для участия в ярмарке в качестве продавца необходимо заполнить анкету. Каждому продавцу бесплатно выделяется метр торговой площади. Зарегистрироваться можно по адресу www.tallinn.ee/est/kesklinn/ или на страничке управы в Facebook.
Кроме множества продавцов на ярмарке также будут концерты и другие развлечения. Выступят ансамбли Curly Strings, Kompass и Võlukeeled. Можно будет послушать лекции о безопасности на железнодорожных переходах и лесных животных в городе, принять участие в мастерской по выращиванию грибов, понаблюдать за показательными тренировками и принять в них участие. Будет открыта специальная детская зона, в которой можно будет играть в настольные игры, рисовать, мастерить и принять участие в викторине. Вход на ярмарку бесплатный.
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