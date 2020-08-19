Организованный вывоз отходов охватит весь Кесклинн

”Можно сказать, что в системе вывоза отходов в Кесклинне начинается новая эпоха, так как теперь во всем районе появится возможность утилизировать отсортированный по видам мусор. Кроме этого, управа теперь может влиять на формировании цен, так как Департамент предпринимательства Таллинна заключил сроком на пять лет договор со сделавшим лучшее предложение Таллиннским центром вторичного использования отходов (TJT), в рамках которого установлены фиксированные цены, изменить которые можно только с согласия управы”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Руководитель TJT Керту Тийтсо подчеркивает возможность собирать и сдавать отходы по видам и благодаря этому заботиться об окружающей среде. ”Поскольку наше предприятие само также занимается обработкой отходов, сортировка мусора в месте его возникновения и в наших интересах. Прежде всего это полезно каждому жителю и предпринимателю, поскольку сдача рассортированного по видам мусора дешевле. Во-вторых, во всех развитых странах мира сортируют отходы, и в Таллинне тоже нельзя иначе, если мы стремимся стать Зеленой столицей Европы”, — отмечает Тийтсо.

TJT уже сейчас обслуживает большую часть клиентов в Кесклинне. Однако, например, Старый город добавится осенью в качестве нового микрорайона. Поэтому всем жителям Старого города (квартирным товариществам) и предпринимателям следует также в течение сентября заключить новый договор о вывозе отходов. Договор о вывозе отходов можно заключить в среде самообслуживания https://tallinnavedu.ee/calculator/, в конторе TJT по адресу Суур-Сыямяэ, 29а или в управе Кесклинна по адресу Нунне, 18.

TJT предлагает арендовать или купить контейнеры для биоразлагаемых отходов, картона и бумаги, смешанных бытовых отходов, а также дополнительно для стеклянных отходов. Отдельно можно заказать вывоз крупногабаритных отходов и листьев.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.tjt.ee, по телефону 609 6410 или по электронной почте info@tallinnavedu.ee.