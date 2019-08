Организаторы Всемирного дня чистоты в Эстонии приглашают в сентябре на уборку дорогих сердцу мест

Цель инициативы помимо уборки мусора — обратить внимание на глобальную проблему мусора в мире и вдохновить различные секторы сообща искать решения. В прошлом году в первом Всемирном дне чистоты больше всего участников откликнулись в Индонезии — 7,6 миллионов человек. В этом году они хотят привлечь к уборке уже 15 мллионов. ”Поскольку в Индонезии почти 17 500 островов и 265 миллионов человек, для них одним несомненным вызовом является выстроить в развивающемся обществе потребления надежную систему обращения с отходами и сохранять ее эффективность”, — поясняет президент всемирной организации НКО Let's Do It World Хейди Солба.

”Мусор — это глобальная проблема, она влияет на каждого человека на планете. У мусора нет государственных границ. Нам может показаться, что проблема надумана, ведь каждый день мы не видим горы мусора. В действительности же связанные с мусором бедствия растут как на дрожах”, — поясняет Солба и добавляет, что к 2020 году организация ставит себе весьма амбициозную цель — привлечь к Всемирному дню чистоты 70 миллионов человек. ”Образно говоря, мы все ведь живем на одном и том же земном шаре. Мы живем в одной и той же окружающей среде, где проблема отходов касается абсолютно каждого в каждом уголке планеты — как старца в Йыхви здесь в Эстонии, так и школьника на Бали в Индонезии”, — подчеркивает мысль руководитель глобального движения.

В этом году следует следить за государствами в Латинской Америке. Прошедшая в Эль-Сальвадор лидерская академия Lets Do It World дала мощный толчок для местных гражданских организаций к началу организации уборок в своих странах. Также все чаще к Всемирному дню чистоты присоединяются одиночные острова, например, небольшие острова, для которых проблема мусора стоит наиболее остро; главным образом это острова в Океании и Карибском море.

По словам иполнительного директора НКО Let's Do It World Аннели Охвриль, не все страны участвуют в этом году во Всемирном дне чистоты, т.к. предпочитают сконцентрировать свои силы на уборке 2020 года. Например, Греция, Португалия, Армения. Поскольку кампании Всемирного дня чистоты требуют много ресурсов — как людей, так и средств (в Эстонии весь Всемирный день чистоты возможен только благодаря волонтерской работе из-за отсутствия финансирования), некоторые страны решили пропустиь этот год, чтобы лучше подготовиться в 2020 году. В этих странах есть действующие команды Lets Do It World.

После Всемирного дня чистоты в прошлом году в Эстонии родилась одна из крупнейших организаций по защите окружающей среды — НКО Lets Do It World, которая создана организаторами Всемирного дня чистоты со всего мира, и главная квартира которой находится в Эстонии. Президент организации Хейди Солба занималась созданием международной сети ”Сделаем!” (Teeme Ära) последние четыре года.

Всемирная уборка — ротируемый проект, что означает, что каждый год его организацией занимается какое-то одно государство, чтобы сделать заметнее деятельность движения и признать заслуги других государств. В этом году рекламной кампанией Всемирного дня чистоты занимается Косово — самая успешная команда прошлого года, которая сумела привлечь к уборке страны 10% населения.

Штаб-квартиру Всемирного дня чистоты в Эстонии поддерживают своими ресурсами: Pocosys, Pipedrive, Dagcoin, Europark, Hydroscand, Meedius, Sorainen и Ösel Foods. Также инициативе помогают Agenda PR, Zavod BBDO и многие другие волонтеры и спонсоры.