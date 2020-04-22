Организаторы отменяют в Таллинне и Силламяэ шествие "Бессмертного полка"

С 2016 года в Таллинне на 9 мая проходило шествие "Бессмертного полка", которое объединяет родственников ветеранов Второй мировой войны — они несут портреты тех, кто внес свой вклад в победу над фашизмом, но кого уже нет с нами.

Полиция зарегистрировала акцию и в этом году, но ее организатор Андрей Гончаров сообщил, что из-за эпидемии нового коронавируса акция отменяется. По его словам, организаторы выступят вскоре с обращением, в котором призовут людей отмечать на сей раз 9 мая дома.

"Не нужно, чтобы люди находились на улицах, надо подумать о здоровье близких", - сказал Гончаров. Он считает, что в этом году организовывать чего бы то ни было просто преступно, особенно в отношении пожилых военных ветеранов, которые которые находятся в группе риска по коронавирусу.

Как сказал Гончаров, в этом году нужно действовать по-другому. Даже Пасхальные праздники в этот раз были домашними, и люди в церковь не ходили.

В Силламяэ об отмене шествия "Бессмертного полка" организаторы известили еще 11 апреля.

Как уже сообщалось, мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал жителей столицы отказаться от проведения многолюдных мероприятий и выразить признательность ветеранам другим образом - например, сделав благотворительное пожертвование.

Эту позицию разделяют и сами ветераны.

"Я полностью поддерживаю призыв мэра Таллинна Михаила Кылварта оставаться дома. Сама призываю всех: молодых, старшее поколение, ветеранов, блокадников соблюдать режим и не собираться в больших компаниях, нужно беречь свое здоровье. Мы пережили войну, блокаду, голод, надо и сейчас пережить это время, сохранив себя. Все восстановится, наступят светлые дни. Но сейчас нужно трезво оценивать ситуацию, выполнять рекомендации правительства и не нарушать закон", - сказала сегодня Rus Delfi председатель Таллиннского общества участников Второй мировой войны Нина Павлова.

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