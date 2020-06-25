Организаторы краткосрочных лагерей и дружин могут ходатайствовать о дополнительных субсидиях

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что однократные субсидии, направленные на смягчение последствий кризиса, предоставят возможность провести лето в лагерях и дружинах и тем ребятам, на чьи возможности принять участие в подобной деятельности сильнее всего повлияло чрезвычайное положение, обусловленное коронавирусом. "Мы хотим, чтобы после напряженной весны активный летний отдых был доступен как можно большему количеству детей и молодых людей", — сказала Репс.

Организаторы краткосрочных лагерей могут подать заявки на получение субсидий с 25 июня по 10 июля посредством электронной среды. Форму заявки и подробные условия можно найти на сайте министерства образования: www.hm.ee/kriisitoetus.

Субсидии предназначены для краткосрочных лагерей и дружин, которые предлагают деятельность для молодых людей в возрасте до 26 лет в области молодежной работы, в том числе образования и деятельности по интересам, а также трудового воспитания. Направлениями деятельности может быть, например, языковое погружение, интеграция, поддержка психологического или физического здоровья и т.д.

Для организации лагеря или дружины можно получить субсидии в объеме до 40 евро в расчете на одного ребенка в сутки, в случае, если для него также организован ночлег. Для лагерей или дружин, где ночлег не предусмотрен, выделяются субсидии в объеме до 20 евро в день.

О субсидии могут ходатайствовать организаторы дневных лагерей или краткосрочных (продолжительностью 3-5 суток) лагерей и дружин. Заявки могут подать организующие лагеря частноправовые юридические лица.

Всего на смягчение последствий кризиса в области образования и молодежной сферы в рамках дополнительного бюджета было выделено 15 миллионов евро. Два первых тура ходатайств были направлены на возмещение неизбежных расходов владельцам частных общеобразовательных школ, детских садов и школ по интересам.

С вопросами относительно ходатайства и выплат субсидий можно обращаться по адресу laagritoetused@hm.ee.