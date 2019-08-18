18.08.2019, 11:20

Организаторы концерта Андреа Бочелли опубликовали памятку посетителя и схемы дорожного движения


rus.delfi.ee
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Aerofotod Lauluväljaku juurest 6.07.2019
Aerofotod Lauluväljaku juurest 6.07.2019Foto: Andres Putting

Двадцатого августа на Таллиннском певческом поле выступит Андреа Бочелли. Во избежание длинных очередей на проходных организатор концерта Monster Music и охранный партнер мероприятия G4S Eesti советуют приходить заранее и брать с собой минимум вещей.

Ворота откроются в 16 часов, самые длинные очереди ожидаются между 18 и 19 часами. Попасть на концерт можно через ворота Мере, Ору и Мяэ. Первая часть мероприятия начнется в 19:00, в 20:00 – перерыв, вторая часть начнется в 20:20. Закончится концерт ориентировочно в 21:30.

Заранее проверьте, в какой сектор вы купили билет. Расположение секторов и план территории вы найдете ЗДЕСЬ.

Опоздавшим разрешается занять свое место только между песнями, чтобы не мешать другим зрителям. Стоять во время концерта в проходах между рядами и перед сценой запрещается.

ОТПРАВЛЯЯСЬ НА КОНЦЕРТ


•Возьмите с собой хорошее настроение и спокойствие.
•Достаньте распечатанный билет или будьте готовы показать штрихкод билета в мобильном телефоне. Действительный билет должен быть и у детей. Возрастное ограничение на концерте – от шести лет. •Возьмите с собой минимум вещей: так вы быстрее пройдете проверку на входе. При необходимости воспользуйтесь платной камерой хранения, расположенной рядом с Орускими воротами.
•Возьмите с собой достаточную сумму наличными. Торговля на Певческом поле ведется в основном за наличные деньги, банкоматов нет.
•На концерт не допускаются агрессивные люди и посетители в явном состоянии опьянения.

ПАРКОВКА

•Рекомендуем добираться на концерт на общественном транспорте или пешком.
•Автомобилистов просим ознакомиться со схемой движения в окрестностях Певческого поля и учитывать действующие там ограничения, касающиеся дорожного движения и парковки. Схемы дорожного движения вы найдете ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
•Платные парковки с ограниченным количеством мест находятся у ворот Мере и Мяэ, атакже на парковке Нарвское шоссе – Смуули теэ.
•Для автомобилей посетителей, передвигающихся в инвалидном кресле, выделены места на парковке перед воротами Мере.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

•Головные уборы, которые могут закрыть обзор другим зрителям.
•Зонты. Используйте дождевики.
•Еда и напитки.
•Принесенные с собой стулья, скамейки и т. п.
•Домашние животные.
•Самокаты, велосипеды, скейтборды, мототехника и т. п.
•Детские коляски.
•Профессиональная фото- и видеотехника.
•Острые предметы, огнестрельное оружие, наркотические вещества и т. п.
Более подробная информация – на сайте monstermusic.ee
Организатор мероприятия Monster Music и охранный партнер G4S Eesti желают вам хорошего концерта!

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