Организаторы концерта Андреа Бочелли опубликовали памятку посетителя и схемы дорожного движения

Ворота откроются в 16 часов, самые длинные очереди ожидаются между 18 и 19 часами. Попасть на концерт можно через ворота Мере, Ору и Мяэ. Первая часть мероприятия начнется в 19:00, в 20:00 – перерыв, вторая часть начнется в 20:20. Закончится концерт ориентировочно в 21:30.

Заранее проверьте, в какой сектор вы купили билет. Расположение секторов и план территории вы найдете ЗДЕСЬ.

Опоздавшим разрешается занять свое место только между песнями, чтобы не мешать другим зрителям. Стоять во время концерта в проходах между рядами и перед сценой запрещается.

ОТПРАВЛЯЯСЬ НА КОНЦЕРТ





•Возьмите с собой хорошее настроение и спокойствие.

•Достаньте распечатанный билет или будьте готовы показать штрихкод билета в мобильном телефоне. Действительный билет должен быть и у детей. Возрастное ограничение на концерте – от шести лет. •Возьмите с собой минимум вещей: так вы быстрее пройдете проверку на входе. При необходимости воспользуйтесь платной камерой хранения, расположенной рядом с Орускими воротами.

•Возьмите с собой достаточную сумму наличными. Торговля на Певческом поле ведется в основном за наличные деньги, банкоматов нет.

•На концерт не допускаются агрессивные люди и посетители в явном состоянии опьянения.



ПАРКОВКА

