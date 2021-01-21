Организаторы Дней Старого города собирают легенды

”Как и в прошлые годы, мы призываем всех предлагать свои идеи. Цель Дней Старого города заключается в том, чтобы познакомить с историей Старого города, а также с личностями, которые оказали и оказывают на него влияние. Старый город заслуживает внимания, ведь он не просто так внесен в список всемирного наследия UNESCO”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Темой Дней Старого города в этом году будет уже объявленные ранее ”Истории и легенды”.

”Многие истории о событиях прошлого со временем начинают жить своей жизнью и превращаются в легенды. Таллинн богат на легенды, и поэтому они могли бы ожить в программе Дней Старого города. Каждый желающий может внести свой вклад в программу, просто предложив идею или самостоятельно воплотив ее в жизнь”, — сказала главный организатор Дней Старого города Анне Вельт.

Для воплощения идеи в жизнь можно ходатайствовать о денежной поддержке от города, которую при положительном ответе комиссии можно получить как в полном объеме, так и частично. Ходатайство о пособии нужно подать не позднее 15 февраля через инфосистему. Больше информации можно получить на сайте www.vanalinnapaevad.ee.

Дни Старого города организуют в Таллинне с 1982 года. В прошлом году они впервые были отменены, как и многие другие традиционные мероприятия в Эстонии. В этом году организаторы Дней Старого города начали подготовку в надежде, что вирус к лету отступит.