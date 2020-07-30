Организатор турнира в Нарве, куда приехал больной коронавирусом: в правилах написано — участник должен быть здоров

"Сейчас сложно что-либо сказать. У нас в правилах было прописано, что участник турнира должен быть здоров. В помещении был антисептик и мы дезинфицировали комнаты и оборудование. Как он говорит, ему сказали, что он болен только 26 июля. Он сразу позвонил нам. Как только организаторы узнали, что наш участник болен — незамедлительно отправили его домой. Сейчас мы активно общаемся с Департаментом здоровья и внутренними органами. Надеюсь, все будет хорошо", — ответил Иван.

Как сказала Delfi пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп, по их данным, в мероприятии в то время, когда там находился больной, принимало участие около 300 человек. Департамент уже связался с организаторами и производит картографирование контактов.