30.07.2020, 12:44

Организатор турнира в Нарве, куда приехал больной коронавирусом: в правилах написано — участник должен быть здоров


Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
Narva Vaba Lava
Narva Vaba Lava Foto: Dmitri Fedotkin

На прошлых выходных зараженный коронавирусом житель Тарту посетил э-турнир в Нарве, который проходил с 23 по 26 июля в Vaba Lava. RusDelfi связался с организатором мероприятия Иваном Дмитриевым.

"Сейчас сложно что-либо сказать. У нас в правилах было прописано, что участник турнира должен быть здоров. В помещении был антисептик и мы дезинфицировали комнаты и оборудование. Как он говорит, ему сказали, что он болен только 26 июля. Он сразу позвонил нам. Как только организаторы узнали, что наш участник болен — незамедлительно отправили его домой. Сейчас мы активно общаемся с Департаментом здоровья и внутренними органами. Надеюсь, все будет хорошо", — ответил Иван.

Как сказала Delfi пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп, по их данным, в мероприятии в то время, когда там находился больной, принимало участие около 300 человек. Департамент уже связался с организаторами и производит картографирование контактов.

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