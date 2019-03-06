Организатор мероприятия в честь годовщины прихода нацистcкой армии голосовала за Яака Мадисона

Общественный деятель и политики Евгений Криштафович поделился на своей странице в Facebook фотографией, на которой изображена скандально известная член общества ветеранов "Сакала" Яаника Кресса с бюллетенем, в который вписано имя Яака Мадисона.
”Кандидат номер 752 (Яак Мадисон) получил голос госпожи Яаники Кресса, которая проголосовала на дому. Источник фотографии: Sakala, 3.03.2019”, — написал Криштафович.
Помимо всего прочего, комментаторы отмечают наличие на заднем плане нацистской символики.
”МК-Эстония” писала, что 8 июля 2011 года в Вильянди некая организация, именующая себя Обществом эстонских бойцов Сакала, отпраздновала 70-ю годовщину прихода в город нацистской армии. Причем именно отпраздновала. Никто, кроме Еврейской общины, не взял слово, чтобы публично осудить это мероприятие.
Во главе организации стояла Яаника Кресса, которая уже была героиней скандала. В 2006-м ее сфотографировали на параде Сил обороны по случаю Дня независимости. Весь мир облетели кадры, на которых участница ополчения Кайтселийт стоит с серьгами в виде свастики.