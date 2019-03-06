Организатор мероприятия в честь годовщины прихода нацистcкой армии голосовала за Яака Мадисона

Во главе организации стояла Яаника Кресса, которая уже была героиней скандала. В 2006-м ее сфотографировали на параде Сил обороны по случаю Дня независимости. Весь мир облетели кадры, на которых участница ополчения Кайтселийт стоит с серьгами в виде свастики.