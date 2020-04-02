Организацию госэкзаменов сделают более гибкой. Оценивать школьников в период ЧП будут по-новому

Нынешний экзаменационный период, который должен был начаться в конце апреля, из-за чрезвычайного положения переносится. Решение о датах проведения выпускных экзаменов будет приниматься в соответствии с ситуацией, сейчас рассматривается два возможных сценария. В случае, если режим чрезвычайного положения закончится 1 мая, то экзамены будет возможно сдать в течение нынешнего учебного года с учетом предоставления времени, достаточного для подготовки.

В случае, если режим чрезвычайного положения закончится после 1 мая, то в зависимости от ситуации будет принято решение о том, как, когда и каким образом ученики будут сдавать экзамены, и какие изменения нужно будет внести для того, чтобы учащиеся могли закончить школу. Важно обеспечить, чтобы в случае, если ученики из-за чрезвычайного положения не смогут сдать экзамены в этом учебном году, то они бы не оказались в неравном положении по сравнению с другими выпускниками. Принятые сегодня правительством изменения в законе позволят в случае необходимости принимать решения об организации выпускных экзаменов и условиях окончания школы в соответствии с ситуацией.