Организация учебной деятельности в таллиннских образовательных учреждениях с 11 марта

Мэр Таллинна Михаил Кылварт обсудил сегодня с руководителями столичных школ и детских садов организацию учебной работы в условиях ограничений.

”Нынешняя ситуация бросает вызов всем и необходимо найти такие решения, чтобы учебные заведения работали бесперебойно, дети могли принимать участие в учебном процессе, а родители — выполнять свою повседневную работу, — сказал Кылварт. — На сегодняшней встрече мы договорились с руководителями учебных заведений по нескольким существенным моментам — как продолжать работу в условиях дистанционного обучения и ограничений и, в то же время, оказать должную поддержку семьям. Речь шла об организации работы как школ, так и детских садов”.

Распоряжением правительства ЭР ”Направленные на предотвращение распространения COVID-19 меры и ограничения” с 11 марта вводятся дополнительные ограничения. С четверга, помимо учеников основной школы и гимназии, на дистанционное обучение переводятся также и начальные классы. На встрече мэр Таллинна и руководители таллиннских школ договорились, исходя из ситуации, о следующем.

С четверга таллиннские школы на четыре часа в день предложат тем ученикам 1-4 классов, чьи родители не могут быть с ними днем дома, возможность присмотра и контактных занятий с 8 до 12 часов.

Детям с особыми образовательными потребностями будет обеспечена безопасная и подходящая форма обучения, исходя из их потребностей. Учитывая то обстоятельство, что ученики, обучающиеся навыкам самообслуживания по программе для детей с недостаточностью интеллекта и по программе для детей с умеренными недостатками умственного развития, нуждаются в дополнительной помощи и поддержке, им, при желании родителей, будет организовано контактное обучение. Если родители такого желания не выражают, дети продолжат дистанционное обучение.

Большая часть учеников, обучающихся по упрощенной государственной программе, учится дистанционно. Каждому ученику будет обеспечена подходящая форма обучения, исходя из его особых потребностей.

Ученикам с особыми образовательными потребностями, которые обучаются в обычных школах, будет организована гибкая учебная работа, исходя из потребностей учеников и возможностей школ.